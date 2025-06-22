Перейменування вулиці Грибоєдова на Джинестрівську в Одесі

Вказівник для назви вулиці. Фото ілюстративне: freepik

Вулиця Грибоєдова у Пересипському районі Одеси тепер має нову назву. Її перейменували на честь середньовічного торгового поселення Джинестра, яке виникло на території нинішнього історичного центру міста ще в кінці XIII століття.

Про це у неділю, 22 червня, повідомили в Одеській міській раді.

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Перейменування вулиці Грибоєдова

Вулиця Грибоєдова розташовується у Пересипському районі Одеси. Відтепер вона називається Джинестрівською.

Що відомо про нову назву вулиці

Після занепаду грецьких колоній та вторгнення кочових племен у IV столітті ці землі надовго залишилися безлюдними. Але згодом тут з’явилася генуезька факторія Джинестра — зручна гавань для купців і мореплавців, яка займалася експортом зерна та товарів. Старовинні італійські карти вказують, що вона розташовувалася саме поблизу теперішньої Одеси.

Старовинна італійська карта. Фото: ОМР

Корабель пришвартований у гавані. Фото: ОМР

Назву "Джинестра" пов’язують або з італійською назвою рослини дрок (ginestra), або з річкою Дністер. У ті часи лимани навколо Одеси були судноплавними і приваблювали купців із Венеції, Пізи, Генуї та інших міст. Відомо, що факторія занепала в XV столітті, ймовірно, через чуму або османське завоювання.

Нагадаємо, на Одещині перейменували місто та замінили всі вказівники. Також ми писали, що в Одесі нове ім’я отримала вулиця Мічуріна — тепер вона Петра Болбочана.