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Главная Одесса Улица Грибоедова в Одессе получила историческое название

Улица Грибоедова в Одессе получила историческое название

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Дата публикации 22 июня 2025 16:29
Переименование улицы Грибоедова в Джинестровскую в Одессе
Указатель для названия улицы. Фото иллюстративное: freepik
Ключові моменти Переименование улицы Грибоедова Что известно о новом названии улицы

Улица Грибоедова в Пересыпском районе Одессы теперь имеет новое название. Ее переименовали в честь средневекового торгового поселения Джинестра, которое возникло на территории нынешнего исторического центра города еще в конце XIII века.

Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в Одесском городском совете.

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Переименование улицы Грибоедова

Улица Грибоедова располагается в Пересыпском районе Одессы. Отныне она называется Джинестровской.

Что известно о новом названии улицы

После упадка греческих колоний и вторжения кочевых племен в IV веке эти земли надолго остались необитаемыми. Но впоследствии здесь появилась генуэзская фактория Джинестра — удобная гавань для купцов и мореплавателей, которая занималась экспортом зерна и товаров. Старинные итальянские карты указывают, что она располагалась именно вблизи нынешней Одессы.

Вулиця Грибоєдова в Одесі отримала історичну назву — яку саме - фото 1
Старинная итальянская карта. Фото: ОГС
Вулиця Грибоєдова в Одесі отримала історичну назву — яку саме - фото 2
Корабль пришвартован в гавани. Фото: ОГС

Название "Джинестра" связывают либо с итальянским названием растения дрок (ginestra), либо с рекой Днестр. В те времена лиманы вокруг Одессы были судоходными и привлекали купцов из Венеции, Пизы, Генуи и других городов. Известно, что фактория пришла в упадок в XV веке, вероятно, из-за чумы или османского завоевания.

Напомним, в Одесской области переименовали город и заменили все указатели. Также мы писали, что в Одессе новое имя получила улица Мичурина — теперь она Петра Болбочана.

Одесса история Одесская область декоммунизация Новости Одессы переименования
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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