Історик Музичко запропонував демонтувати пам'ятник Дюку

Пам'ятник Дюку де Рішельє в Одесі. Фото ілюстративне: УНІАН

Довгий час пам’ятники Воронцову, Рішельє, Пушкіну вважалися "невід'ємними" частинами міського простору. Але після повномасштабної війни Росії проти України дедалі частіше лунають голоси за повне очищення публічного простору від символів колоніального минулого. Так, доктор історичних наук Олександр Музичко публічно виступив за демонтаж пам’ятників, які уособлюють імперське минуле.

Про це він заявив в етері Українського медіацентру.

Реклама

Читайте також:

Демонтаж пам'ятника Дюку де Рішельє

За його словами, демонтажу потребує і Дюк де Рішельє, якого одесити звикли вважати символом міста.

"Дюка, як і Пушкіна, час прибирати з центру Одеси. Це не символ нашої історії, це те, що нам нав’язали. Нам роками розповідали, що ці діячі — символи міста, хоча насправді вони не мають до української Одеси жодного стосунку", — заявив історик.

Пушкіна теж демонтувати...

За словами науковця, Пушкін та інші діячі російської імперії формували колоніальну картину світу, яка досі впливає на мислення українців.

"Пушкіна нам подавали як "генія", бо нас так виховували. У кожному домі — зібрання творів, батьки, виховані в СРСР, повторювали, що це класика. Але світова література не менш багата, і українська зокрема. Просто її не популяризували. Час це змінити", — переконаний Музичко.

На зміну — Липи та Караванський

Він наголошує: демонтаж не означає зневагу до історії — навпаки, це спроба повернутись до власного коріння. Історик пропонує встановлювати пам’ятники українським діячам — так, щоб діти виростали біля справжніх героїв.

"У Чернігові — прекрасний пам’ятник Шевченку. У Рівному — Уласу Самчуку. В Одесі мають з’явитись пам’ятники Юрію Липі, Івану Липі, Караванському. Це ті, хто формував українську ідентичність. Наші діти мають знати, хто вони і звідки", — підкреслив науковець.

Шевченка теж прибрати, якщо зроблено у радянські часи

Музичко переконаний, що символи мають змінюватись разом із суспільством. Якщо Україна вийшла з колоніального статусу, вона має позбутися колоніальних маркерів.

"Деколонізація має бути послідовною. І якщо мене запитають, чи потрібно забрати, наприклад, і Шевченка, якщо пам’ятник зроблено в радянські часи й він не несе українського змісту — я скажу: так, треба. Ми повинні бути державою, а не колонією. І Одеса — це Україна, а не країна біля моря", — сказав історик.

Нагадаємо, в Одесі з'явився провулок на честь відомого футбольного тренера. А також перейменували вулицю Грибоєдова.