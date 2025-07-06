Историк Музычко предложил демонтировать памятник Дюку

Памятник Дюку де Ришелье в Одессе. Фото иллюстративное: УНИАН

Долгое время памятники Воронцову, Ришелье, Пушкину считались "неотъемлемыми" частями городского пространства. Но после полномасштабной войны России против Украины все чаще раздаются голоса за полное очищение публичного пространства от символов колониального прошлого. Так, доктор исторических наук Александр Музычко публично выступил за демонтаж памятников, которые олицетворяют имперское прошлое.

Об этом он заявил в эфире Украинского медиацентра.

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Демонтаж памятника Дюку де Ришелье

По его словам демонтажа требует и Дюк де Ришелье, которого одесситы привыкли считать символом города.

"Дюка, как и Пушкина, пора убирать из центра Одессы. Это не символ нашей истории, это то, что нам навязали. Нам годами рассказывали, что эти деятели — символы города, хотя на самом деле они не имеют к украинской Одессе никакого отношения", — заявил историк.

Пушкина тоже демонтировать...

По словам ученого, Пушкин и другие деятели российской империи формировали колониальную картину мира, которая до сих пор влияет на мышление украинцев.

"Пушкина нам подавали как "гения", потому что нас так воспитывали. В каждом доме — собрание сочинений, родители, воспитанные в СССР, повторяли, что это классика. Но мировая литература не менее богата, и украинская в том числе. Просто ее не популяризировали. Время это изменить", — убежден Музычко.

На смену — Липы и Караванский

Он отмечает: демонтаж не означает пренебрежение к истории — наоборот, это попытка вернуться к собственным корням. Историк предлагает устанавливать памятники украинским деятелям — так, чтобы дети вырастали возле настоящих героев.

"В Чернигове — прекрасный памятник Шевченко. В Ровно — Уласу Самчуку. В Одессе должны появиться памятники Юрию Липе, Ивану Липе, Караванскому. Это те, кто формировал украинскую идентичность. Наши дети должны знать, кто они и откуда", — подчеркнул ученый.

Шевченко тоже убрать, если сделано в советские времена

Музычко убежден, что символы должны меняться вместе с обществом. Если Украина вышла из колониального статуса, она должна избавиться от колониальных маркеров.

"Деколонизация должна быть последовательной. И если меня спросят, нужно ли забрать, например, и Шевченко, если памятник сделан в советские времена и он не несет украинского содержания — я скажу: да, надо. Мы должны быть государством, а не колонией. И Одесса — это Украина, а не страна у моря", — сказал историк.

Напомним, в Одессе появился переулок в честь известного футбольного тренера. А также переименовали улицу Грибоедова.