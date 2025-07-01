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Головна Одеса В Одесі перейменують парк і 2 вулиці — які саме

В Одесі перейменують парк і 2 вулиці — які саме

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 15:33
В Одесі перейменують 2 вулиці та парк за результатами голосування
Майбутній парк Лесі Українки. Фото: Наталія Горецька

За результатами голосування в Одесі планують перейменувати ще дві вулиці: Чапаєва та Середню. Крім того, нову назву отримає і парк на розі Фонтанської дороги та проспекту Лесі Українки.

Про це повідомляє одеська міська рада.

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Перейменування в Одесі

Сьогодні, 1 липня, завершилося голосування щодо перейменування деяких топонімів в Одесі. Обговорення проходило на вебпорталі Одеської міської ради "Соціально активний громадянин" у спеціальному електронному сервісі. Тривало воно протягом місяця. Учасники підтримали  нові назви для двох вулиць та парку, а саме: 

  • вул. Чапаєва на вул. В'ячеслава Кирилова (532 проти 107);
  • вул. Середня на вул. Олександра Свіща (802 проти 399);
  • Парк на розі Фонтанської дороги та проспекту Лесі Українки на парк імені Лесі Українки (раніше — парк Космонавтів, 450 проти 97).

Ідею перейменувати провулок Канатний на ім'я Міхая Емінеску одесити не підтримали (169 проти 334).

В Одесі перейменують ще 3 вулиці — які саме - фото 1
Результати обговорення. Фото: скриншот новини одеської міськради

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі з'явився провулок на честь відомого футбольного тренера. А також про те, як перейменували вулицю Грибоєдова.

Одеса парки вулиці Новини Одеси перейменування
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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