В Одессе переименуют 2 улицы и парк по результатам голосования

Будущий парк Леси Украинки. Фото: Наталия Горецкая

По результатам голосования в Одессе планируют переименовать еще две улицы: Чапаева и Среднюю. Кроме того, новое название получит и парк на углу Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки.

Об этом сообщает одесский городской совет.

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Переименование в Одессе

Сегодня, 1 июля, завершилось голосование по переименованию некоторых топонимов в Одессе. Обсуждение проходило на веб-портале Одесского городского совета "Социально активный гражданин" в специальном электронном сервисе. Длилось оно в течение месяца. Участники поддержали новые названия для двух улиц и парка, а именно:

ул. Чапаева на ул. Вячеслава Кириллова (532 против 107);

ул. Средняя на ул. Александра Свища (802 против 399);

Парк на углу Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки на парк имени Леси Украинки (ранее — парк Космонавтов, 450 против 97).

Идею переименовать переулок Канатный на имя Михая Эминеску одесситы не поддержали (169 против 334).

Результаты обсуждения. Фото: скриншот новости одесского горсовета

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе появился переулок в честь известного футбольного тренера. А также о том, как переименовали улицу Грибоедова.