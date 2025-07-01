В Одессе переименуют 2 улицы и парк по результатам голосования

В Одессе переименуют парк и 2 улицы — какие именно
По результатам голосования в Одессе планируют переименовать еще две улицы: Чапаева и Среднюю. Кроме того, новое название получит и парк на углу Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки.
Об этом сообщает одесский городской совет.
Переименование в Одессе
Сегодня, 1 июля, завершилось голосование по переименованию некоторых топонимов в Одессе. Обсуждение проходило на веб-портале Одесского городского совета "Социально активный гражданин" в специальном электронном сервисе. Длилось оно в течение месяца. Участники поддержали новые названия для двух улиц и парка, а именно:
- ул. Чапаева на ул. Вячеслава Кириллова (532 против 107);
- ул. Средняя на ул. Александра Свища (802 против 399);
- Парк на углу Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки на парк имени Леси Украинки (ранее — парк Космонавтов, 450 против 97).
Идею переименовать переулок Канатный на имя Михая Эминеску одесситы не поддержали (169 против 334).
Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе появился переулок в честь известного футбольного тренера. А также о том, как переименовали улицу Грибоедова.
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