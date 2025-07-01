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Главная Одесса В Одессе переименуют парк и 2 улицы — какие именно

В Одессе переименуют парк и 2 улицы — какие именно

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 15:33
В Одессе переименуют 2 улицы и парк по результатам голосования
Будущий парк Леси Украинки. Фото: Наталия Горецкая

По результатам голосования в Одессе планируют переименовать еще две улицы: Чапаева и Среднюю. Кроме того, новое название получит и парк на углу Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки.

Об этом сообщает одесский городской совет.

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Переименование в Одессе

Сегодня, 1 июля, завершилось голосование по переименованию некоторых топонимов в Одессе. Обсуждение проходило на веб-портале Одесского городского совета "Социально активный гражданин" в специальном электронном сервисе. Длилось оно в течение месяца. Участники поддержали новые названия для двух улиц и парка, а именно:

  • ул. Чапаева на ул. Вячеслава Кириллова (532 против 107);
  • ул. Средняя на ул. Александра Свища (802 против 399);
  • Парк на углу Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки на парк имени Леси Украинки (ранее — парк Космонавтов, 450 против 97).

Идею переименовать переулок Канатный на имя Михая Эминеску одесситы не поддержали (169 против 334).

В Одесі перейменують ще 3 вулиці — які саме - фото 1
Результаты обсуждения. Фото: скриншот новости одесского горсовета

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе появился переулок в честь известного футбольного тренера. А также о том, как переименовали улицу Грибоедова.

Одесса парки улицы Новости Одессы переименования
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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