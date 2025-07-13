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Головна Одеса В Одесі з’явився провулок Толвінського — де саме

В Одесі з’явився провулок Толвінського — де саме

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 12:56
Тупик Леваневського перейменували в Одесі — як саме
Провулок Толвінського. Фото: скриншот з google/maps

В Одесі тупик Леваневського офіційно перейменували на провулок Толвінського. Це ім’я належить архітектору, завдяки якому з’явилися знакові будівлі міста: лікарня на Куяльнику, корпуси університету, судові установи.

Про це у неділю, 13 липня, повідомили в Одеській міській раді.

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В Одесі перейменували тупик Леваневського

Одеська міська рада перейменувала тупик Леваневського в Приморському районі. Відтепер на мапі Одеси з’явився провулок Толвінського — на честь видатного архітектора, чия творчість тісно пов’язана з історією міста.

Толвінський і Одеса

Микола Толвінський народився у 1857 році у Варшаві, однак саме в Одесі залишив найяскравіший слід. Після навчання в Академії мистецтв і роботи в Херсоні, у 1887 році його направили до Одеси. Тут він працював архітектором міської управи, судової палати, створював масштабні проєкти, які визначили обличчя міста.

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Будівля в Одесі, яку спроєктував Микола Толвінський. Фото: ОМР

У 1892 році за його проєктом завершили будівництво лікарняного корпусу здравниці "Куяльник". Це була технічно складна будівля з автономною котельнею, системами подачі тепла й цілющої грязі, ідеально продуманими просторами для процедур.

В Одесі з’явився провулок Толвінського — де саме - фото 2
Лікарняний корпус здравниці "Куяльник". Фото: ОМР

Архітектор також створив корпуси фізичного та хімічного факультетів Одеського університету, де за суворими фасадами ховалися світлі аудиторії та просторі вестибюлі. У самому центрі міста, на Привокзальній площі, за його проєктами збудували будинки судових установ і Земської управи, виконані у стилі ренесанс.

Крім того, Толвінський спроєктував будівлі анатомічного корпусу Медуніверситету, обсерваторії, наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. Мечникова та інші важливі об’єкти.

У 1900 році він повернувся до Варшави, де викладав у політехнічному інституті. Його син, Тадеуш Толвінський, народжений в Одесі, став одним із засновників сучасної містобудівної науки в Польщі.

В Одесі з’явився провулок Толвінського — де саме - фото 3
Архітектор Микола Толвінський. Фото: ОМР

Нагадаємо, мешканці Одеси створили петицію із пропозицією додати літеру "с" до офіційної назви нашого міста. Також ми писали, що відомий історик запропонував "вигнати" Дюка з Одеси.

Одеса Одеська область декомунізація Новини Одеси перейменування архітектура
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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