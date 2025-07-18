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Головна Одеса Деякі вулиці в Одесі змінять назви — які саме

Деякі вулиці в Одесі змінять назви — які саме

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 15:15
Перейменування вулиць в Одесі та встановлення нової зірки на Аллеї зірок
Одеська мерія. Фото: wikimapia

В Одесі планують встановити нові меморіальні дошки та доповнити Алею зірок ще однією постаттю. А деякі вулиці міста в рамках декомунізації змінять свої назви.

Про це повідомляє одеська мерія.

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Нові перейменування

Члени історико-топонімічної комісії розглянули низку ініціатив щодо збереження історичної памʼяті та вшанування видатних постатей міста. Зокрема, у міськраді запропонували присвоїти Дитячій школі мистецтв №4 ім'я Володимира Стаховського до 100-річчя з дня його народження. Він був видатним та відомим у світі музикантом і педагогом.

Крім того, у міськраді планують перейменувати провулок Молокова. Йому нададуть ім'я Ірини Попової, фундаторки сучасної соціології. А вулиця Чапаєва в рамках декомунізації буде називатися Цеховою.

Нова зірка та меморіальні дошки

Члени комісії запропонували увічнити на Алеї зірок ім’я художника Геннадія Гармідера — автора численних творів, присвячених архітектурі й історії Одеси.

Крім того, у міськраді схвалили встановлення нових меморіальних дощок:

  • композитору Олександру Красотову — на будинку, де він мешкав.
  • захиснику України Юрію Слєпченку — на фасаді Морехідного фахового коледжу ім. О.І. Марінеска.

Усі рішення, за які проголосували члени історико-топонімічної комісії, пізніше мають затвердити на черговій сесії міської ради.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі з'явиться провулок Торквинського. А також про пропозицію змінити назву нашого міста.

Одеса вулиці Новини Одеси зірки перейменування
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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