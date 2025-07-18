Перейменування вулиць в Одесі та встановлення нової зірки на Аллеї зірок

Деякі вулиці в Одесі змінять назви — які саме
В Одесі планують встановити нові меморіальні дошки та доповнити Алею зірок ще однією постаттю. А деякі вулиці міста в рамках декомунізації змінять свої назви.
Про це повідомляє одеська мерія.
Нові перейменування
Члени історико-топонімічної комісії розглянули низку ініціатив щодо збереження історичної памʼяті та вшанування видатних постатей міста. Зокрема, у міськраді запропонували присвоїти Дитячій школі мистецтв №4 ім'я Володимира Стаховського до 100-річчя з дня його народження. Він був видатним та відомим у світі музикантом і педагогом.
Крім того, у міськраді планують перейменувати провулок Молокова. Йому нададуть ім'я Ірини Попової, фундаторки сучасної соціології. А вулиця Чапаєва в рамках декомунізації буде називатися Цеховою.
Нова зірка та меморіальні дошки
Члени комісії запропонували увічнити на Алеї зірок ім’я художника Геннадія Гармідера — автора численних творів, присвячених архітектурі й історії Одеси.
Крім того, у міськраді схвалили встановлення нових меморіальних дощок:
- композитору Олександру Красотову — на будинку, де він мешкав.
- захиснику України Юрію Слєпченку — на фасаді Морехідного фахового коледжу ім. О.І. Марінеска.
Усі рішення, за які проголосували члени історико-топонімічної комісії, пізніше мають затвердити на черговій сесії міської ради.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі з'явиться провулок Торквинського. А також про пропозицію змінити назву нашого міста.
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