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Главная Одесса На Одесчине снесли еще одного Пушкина — где именно

На Одесчине снесли еще одного Пушкина — где именно

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 11:53
В Болграде демонтировали памятник Пушкину: подробности
Снесенный бюст Пушкину. Фото иллюстративное: Махала

В Болграде, что в Одесской области, демонтировали памятник Александру Пушкину. Решение приняли после обращения активистов. Бюст передали в музей — пока его дальнейшая судьба не определена.

Об этом сообщили в общественной организации Деколонизация.Украина.

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"Приятно смотреть, как культу Пушкина в Одесской области наступает конец. Вот такие фото увидим вскоре и из самой Одессы. Уверены", — написали активисты в Telegram.

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Сообщение активистов. Фото: скриншот из Telegram

Снос памятника Пушкину в Болграде

Известно, что бюст русскому поэту располагался в городском парке Болграда. Коммунальщики убрали его после официального решения Министерства культуры. Этому предшествовало обращение активистов общественной организации "Деколонизация. Украина". Они требовали исключить объекты, связанные с Пушкиным, из культурного реестра Одесской области.

Минкульт согласился с аргументами и выдал соответствующее решение. Болградский городской совет получил его и, согласно процедуре, в течение 15 дней должен был обеспечить демонтаж. Так и произошло — памятник сняли и перевезли на территорию местного музея, где уже хранятся другие советские "артефакты". Отметим, что монумент был возведен в 1971 году.

Напомним, в центре Одессы исчезла мемориальная доска брату русского поэта Льву Пушкину. Также мы писали, о том, что думают люди о памятнике Пушкину в Одессе.

Одесса снос Одесская область декоммунизация памятник Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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