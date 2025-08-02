У Болграді демонтували пам’ятник Пушкіну: подробиці

Знесений бюст Пушкіну. Фото ілюстративне: Махала

У Болграді, що на Одещині, демонтували пам’ятник Олександру Пушкіну. Рішення ухвалили після звернення активістів. Бюст передали до музею — поки що його подальша доля не визначена.

Про це повідомили в громадській організації Деколонізація.Україна.

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"Приємно дивитися, як культу Пушкіна на Одещині настає кінець. Ось такі фото побачимо незабаром і з самої Одеси. Впевнені", — написали активісти в Telegram.

Допис активістів. Фото: скриншот з Telegram

Знесення пам'ятника Пушкіну у Болграді

Відомо, що бюст російському поету розташовувався у міському парку Болграда. Комунальники прибрали його після офіційного рішення Міністерства культури. Цьому передувало звернення активістів громадської організації "Деколонізація. Україна". Вони вимагали виключити об’єкти, пов’язані з Пушкіним, із культурного реєстру Одеської області.

Мінкульт погодився з аргументами й видав відповідне рішення. Болградська міська рада отримала його і, згідно з процедурою, протягом 15 днів мала забезпечити демонтаж. Так і сталося — пам’ятник зняли та перевезли на територію місцевого музею, де вже зберігаються інші радянські "артефакти". Зазначимо, що монумент був зведений у 1971 році.

Нагадаємо, у центрі Одеси зникла меморіальна дошка брату російського поета Льву Пушкіну. Також ми писали, про те, що думають люди про пам'ятник Пушкіну в Одесі.