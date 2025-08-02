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Головна Одеса На Одещині знесли ще одного Пушкіна — де саме

На Одещині знесли ще одного Пушкіна — де саме

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 11:53
У Болграді демонтували пам’ятник Пушкіну: подробиці
Знесений бюст Пушкіну. Фото ілюстративне: Махала

У Болграді, що на Одещині, демонтували пам’ятник Олександру Пушкіну. Рішення ухвалили після звернення активістів. Бюст передали до музею — поки що його подальша доля не визначена.

Про це повідомили в громадській організації Деколонізація.Україна.

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"Приємно дивитися, як культу Пушкіна на Одещині настає кінець. Ось такі фото побачимо незабаром і з самої Одеси. Впевнені", — написали активісти в Telegram.

На Одещині знесли ще одного Пушкіна — де саме - фото 1
Допис активістів. Фото: скриншот з Telegram

Знесення пам'ятника Пушкіну у Болграді

Відомо, що бюст російському поету розташовувався у міському парку Болграда. Комунальники прибрали його після офіційного рішення Міністерства культури. Цьому передувало звернення активістів громадської організації "Деколонізація. Україна". Вони вимагали виключити об’єкти, пов’язані з Пушкіним, із культурного реєстру Одеської області.

Мінкульт погодився з аргументами й видав відповідне рішення. Болградська міська рада отримала його і, згідно з процедурою, протягом 15 днів мала забезпечити демонтаж. Так і сталося — пам’ятник зняли та перевезли на територію місцевого музею, де вже зберігаються інші радянські "артефакти". Зазначимо, що монумент був зведений у 1971 році.

Нагадаємо, у центрі Одеси зникла меморіальна дошка брату російського поета Льву Пушкіну. Також ми писали, про те, що думають люди про пам'ятник Пушкіну в Одесі.

Одеса знесення Одеська область декомунізація пам'ятник Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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