В Одесі зняли дошку брату Пушкіна з готелю "Пасаж"

В Одесі знесли пам'ятку брату Олександра Пушкіна. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У центрі Одеси зникла меморіальна дошка брату російського поета Льву Пушкіну. Її демонтували місцеві активісти.

Про це у п'ятницю, 25 липня, повідомили в громадській організації Деколонізація.Україна.

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Допис активістів. Фото: скриншот з Telegram

Знесення пам'ятної дошки Льву Пушкіну

Відомо, що дошка була розміщена на фасаді історичної будівлі готелю "Пасаж" у самому центрі Одеси. Першими про знесення пам'ятки повідомили активісти.

"У середмісті Одеси дуже сильний вітер знищив дошку брату Пушкіна. Невже і головний Пушкін під загрозою?" — написали активісти.

Пам'ятна дошка Льву Пушкіну. Фото: Деколонізація.Україна.

Згодом голова організації Вадим Поздняков у коментарі виданню "Суспільне.Одеса" підтвердив, що дошку демонтували свідомо, а не через погодні умови. За його словами, демонтаж був обережним, щоб не завдати шкоди самій будівлі.

"Щоб не нашкодити процесу, можу сказати, що вона була демонтована нещодавно і що це натяк міській владі, що вітер сильний може підібратися і до погруддя", — прокоментував журналістам "Суспільного" Поздняков.

Що з Пушкіним в Одесі

Це не перший подібний випадок. У грудні 2022 року в Одесі знесли пам’ятник Олександру Пушкіну, який стояв у Приморському районі біля Пушкінської алеї. Також тоді прибрали барельєф на вулиці Пушкінській. Частину демонтованих об’єктів перенесли до музею. Рішення про демонтаж ухвалила міська рада у межах кампанії з деколонізації. Щодо пам'ятника поету, який розташовується біля мерії, то довкола нього досі точаться дискусії.

Нагадаємо, міністерство культури України вивело пам'ятник Олександру Пушкіну на Одещині з Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Також ми писали, що відомий історик запропонував "вигнати" Дюка з Одеси.