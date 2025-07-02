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Головна Одеса Одесу необхідно звільняти від наративів — скандал із Пушкіним

Одесу необхідно звільняти від наративів — скандал із Пушкіним

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 16:06
Військовий ЗСУ засудив мера Одеси Труханова за позицію щодо пам'ятника Пушкіну
Пам'ятник Пушкіну в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Пушкін у центрі Одеси Скандал із Трухановим

Одесу необхідно звільняти від людей, які нібито сповідують російські наративи та є адептами "руського миру". Це стосується й імперської символіки, зокрема пам'ятника Пушкіну в центрі міста, напроти мерії.

Про це заявив офіцер 122-ї бригади ТрО Мирослав Откович.

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Пушкін у центрі Одеси

В центрі Одеси досі стоїть пам’ятник Пушкіну поряд з виставкою, на якій представлені наслідки російських ракетних ударів по українських містах. Таке сусідство за сьогоднішніх реалій просто неможливе — заявив офіцер ТрО Мирослав Откович. Поєднувати пам'ятники, що символізують імперську ідеологію, з фактами військової агресії — це верх цинізму. За словами військового, Пушкін є маркером "російського миру", а такі символи мають зникнути з публічного простору українських міст.

"Окрім того, щоб захищати Одесу ззовні, її потрібно захистити зсередини. Звільнити від російських наративів і людей, які сповідують оцей руський мир. Був глибоко здивований поєднанням пам'ятника Пушкіну і виставки із замітками, де було вказано, скільки ракет прилетіло по українських містах", — каже Мирослав Откович.

Військовий також засудив реакцію мера Одеси Геннадія Труханова, який заявив, що Пушкін не є маркером "руського миру". На його думку, міський голова не поділяє цінностей, важливих для українського суспільства. 

Скандал із Трухановим

Нещодавно мер Одеси Геннадій Труханов посперечався із військовим ТрО Мирославом Отковичем стосовно пам'ятника Пушкіну. Міський голова заявив, що поет не є маркером "руського миру", порадив службовцю менше слухати Путіна та додав, що наше місто ніколи не було російським.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про міфічні плани РФ щодо захоплення Одеси. А також про те, що пам'ятник Пушкіну біля мерії зносити не будуть.
 

Одеса скандал Геннадій Труханов пам'ятник Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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