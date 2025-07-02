Военный ВСУ осудил мэра Одессы Труханова за позицию по памятнику Пушкину

Памятник Пушкину в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одессу необходимо освобождать от людей, которые якобы исповедуют российские нарративы и являются адептами "русского мира". Это касается и имперской символики, в частности памятника Пушкину в центре города, напротив мэрии.

Об этом заявил офицер 122-й бригады ТрО Мирослав Откович.

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Пушкин в центре Одессы

В центре Одессы до сих пор стоит памятник Пушкину рядом с выставкой, на которой представлены последствия российских ракетных ударов по украинским городам. Такое соседство при сегодняшних реалиях просто невозможно — заявил офицер ТРО Мирослав Откович. Совмещать памятники, символизирующие имперскую идеологию, с фактами военной агрессии — это верх цинизма. По словам военного, Пушкин является маркером "русского мира", а такие символы должны исчезнуть из публичного пространства украинских городов.

"Кроме того, чтобы защищать Одессу извне, ее нужно защитить изнутри. Освободить от российских нарративов и людей, которые исповедуют этот русский мир. Был глубоко удивлен сочетанием памятника Пушкину и выставки с заметками, где было указано, сколько ракет прилетело по украинским городам", — говорит Мирослав Откович.

Военный также осудил реакцию мэра Одессы Геннадия Труханова, который заявил, что Пушкин не является маркером "русского мира". По его мнению, городской голова не разделяет ценностей, важных для украинского общества.

Скандал с Трухановым

Недавно мэр Одессы Геннадий Труханов поспорил с военным ТрО Мирославом Отковичем относительно памятника Пушкину. Городской голова заявил, что поэт не является маркером "русского мира", посоветовал служащему меньше слушать Путина и добавил, что наш город никогда не был русским.

Напомним, недавно мы писали о мифических планах РФ по захвату Одессы. А также о том, что памятник Пушкину возле мэрии сносить не будут.