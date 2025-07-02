Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1НедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКЛьвовLifeПолитикаМетеоАвтоТехнологииПраздникиФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Захват Одессы Россией — мифические планы врага

Захват Одессы Россией — мифические планы врага

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 14:07
Россия не сможет захватить Одессу и использует заявления об этом для давления на Украину
Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Когда захватят Одессу Заявление о захвате

Заявления о захвате Одессы — элемент информационного давления для того, чтобы заставить Украину пойти на условия РФ. Однако в реальности любая атака на наш город будет обречена на поражение.

Об этом сообщил экс-заместитель начальника штаба украинских ВМС Андрей Рыженко в рамках марафона "Єдині новини".

Реклама
Читайте также:

Когда захватят Одессу

Андрей Рыженко говорит, что никаких условий для реализации заявлений по захвату Одессы нет. Это связано с тем, что ВСУ уничтожили половину российских десантных кораблей, с помощью которых это можно было бы сделать. Кроме того, противник был вытеснен из нашей части акватории Черного моря. А атаковать город с суши сейчас невозможно, поскольку линия фронта слишком далеко.

"Количество десантных кораблей РФ уменьшено вдвое, наше побережье усилено, есть беспилотные системы, высокоточная артиллерия. Без удара с суши десант невозможен, а для прорыва через Днепр у них тоже нет никаких перспектив", — говорит Андрей Рыженко.

По мнению Андрея Рыженко, такие заявления — это просто способ давления, чтобы заставить Украину согласиться на меморандум, который разработала РФ.

Заявление о захвате

О возможном захвате Одессы недавно заявил обозреватель FT Гидеон Рахман со ссылкой на анонимных чиновников. По его словам, главной целью России сейчас является оккупация Одессы, которую президент РФ Владимир Путин считает исторически русским городом.

Напомним, недавно мы писали о том, как РФ безуспешно пыталась атаковать Одесскую область новыми морскими дронами. А также о том, что россияне пытаются защищать военные объекты Крыма новейшими технологиями.

Одесса ВСУ Новости Одессы война в Украине Россия
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации