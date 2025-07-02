Россия не сможет захватить Одессу и использует заявления об этом для давления на Украину

Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Заявления о захвате Одессы — элемент информационного давления для того, чтобы заставить Украину пойти на условия РФ. Однако в реальности любая атака на наш город будет обречена на поражение.

Об этом сообщил экс-заместитель начальника штаба украинских ВМС Андрей Рыженко в рамках марафона "Єдині новини".

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Андрей Рыженко говорит, что никаких условий для реализации заявлений по захвату Одессы нет. Это связано с тем, что ВСУ уничтожили половину российских десантных кораблей, с помощью которых это можно было бы сделать. Кроме того, противник был вытеснен из нашей части акватории Черного моря. А атаковать город с суши сейчас невозможно, поскольку линия фронта слишком далеко.

"Количество десантных кораблей РФ уменьшено вдвое, наше побережье усилено, есть беспилотные системы, высокоточная артиллерия. Без удара с суши десант невозможен, а для прорыва через Днепр у них тоже нет никаких перспектив", — говорит Андрей Рыженко.

По мнению Андрея Рыженко, такие заявления — это просто способ давления, чтобы заставить Украину согласиться на меморандум, который разработала РФ.

Заявление о захвате

О возможном захвате Одессы недавно заявил обозреватель FT Гидеон Рахман со ссылкой на анонимных чиновников. По его словам, главной целью России сейчас является оккупация Одессы, которую президент РФ Владимир Путин считает исторически русским городом.

Напомним, недавно мы писали о том, как РФ безуспешно пыталась атаковать Одесскую область новыми морскими дронами. А также о том, что россияне пытаются защищать военные объекты Крыма новейшими технологиями.