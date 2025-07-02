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Головна Одеса Захоплення Одеси Росією — міфічні плани ворога

Захоплення Одеси Росією — міфічні плани ворога

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 14:07
Росія не зможе захопити Одесу та використовує заяви про це для тиску на Україну
Одеський оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Коли захоплять Одесу Заява щодо захоплення

Заяви про захоплення Одеси — елемент інформаційного тиску для того, щоб змусити Україну піти на умови РФ. Однак в реальності будь-яка атака на наше місто буде приречена на поразку.

Про це повідомив ексзаступник начальника штабу українських ВМС Андрій Риженко в рамках марафону "Єдині новини".

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Коли захоплять Одесу

Андрій Риженко каже, що ніяких умов для реалізації заяв щодо захоплення Одеси немає. Це пов'язано із тим, що ЗСУ знищили половину російських десантних кораблів, за допомогою яких це можна було б зробити. Крім того, супротивника було витіснено з нашої частини акваторії Чорного моря. А атакувати місто з суходолу зараз неможливо, оскільки лінія фронту надто далеко.

"Кількість десантних кораблів РФ зменшена вдвічі, наше узбережжя посилено, є безпілотні системи, високоточна артилерія. Без удару з суходолу десант неможливий, а для прориву через Дніпро у них теж немає жодних перспектив", — каже Андрій Риженко.

На думку Андрія Риженко, такі заяви — це просто спосіб тиску, щоб змусити Україну погодитися на меморандум, який розробила РФ.

Заява щодо захоплення

Про ймовірне захоплення Одеси нещодавно заявив оглядач FT Гідеон Рахман із посиланням на анонімних високопосадовців. За його словами, головною метою Росії зараз є окупація Одеси, яку президент РФ Володимир Путін вважає історично російським містом.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як РФ безуспішно намагалася атакувати Одещину новими морськими дронами. А також про те, що росіяни намагаються захищати військові об'єкти Криму новітніми технологіями.

Одеса ЗСУ Новини Одеси війна в Україні Росія
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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