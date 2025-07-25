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Главная Одесса В Одессе стало на одного Пушкина меньше — что случилось

В Одессе стало на одного Пушкина меньше — что случилось

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 13:51
В Одессе сняли доску брату Пушкина с гостиницы "Пассаж"
В Одессе снесли памятник брату Александра Пушкина. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В центре Одессы исчезла мемориальная доска брату русского поэта Льву Пушкину. Ее демонтировали местные активисты.

Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в общественной организации Деколонизация.Украина.

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Сообщение активистов. Фото: скриншот из Telegram

Снос памятной доски Льву Пушкину

Известно, что доска была размещена на фасаде исторического здания гостиницы "Пассаж" в самом центре Одессы. Первыми о сносе памятника сообщили активисты.

"В центре Одессы очень сильный ветер уничтожил доску брату Пушкина. Неужели и главный Пушкин под угрозой?" — написали активисты.

Позже глава организации Вадим Поздняков в комментарии изданию "Суспільне.Одеса" подтвердил, что доску демонтировали сознательно, а не из-за погодных условий. По его словам, демонтаж был осторожным, чтобы не нанести вред самому зданию.

"Чтобы не навредить процессу, могу сказать, что она была демонтирована недавно и что это намек городским властям, что ветер сильный может подобраться и к бюсту", — прокомментировал журналистам "Суспільного" Поздняков.

В Одессе стало на одного Пушкина меньше — что случилось - фото 2
Памятная доска Льву Пушкину. Фото: Деколонизация.Украина.

Что с Пушкиным в Одессе

Это не первый подобный случай. В декабре 2022 года в Одессе снесли памятник Александру Пушкину, который стоял в Приморском районе возле Пушкинской аллеи. Также тогда убрали барельеф на улице Пушкинской. Часть демонтированных объектов перенесли в музей. Решение о демонтаже принял городской совет в рамках кампании по деколонизации. Что касается памятника поэту, который располагается возле мэрии, то вокруг него до сих пор ведутся дискуссии.

Напомним, министерство культуры Украины вывело памятник Александру Пушкину в Одесской области из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. Также мы писали, что известный историк предложил "выгнать" Дюка из Одессы.

Одесса снос Одесская область достопримечательности Новости Одессы поэт
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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