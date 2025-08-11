Брифинг Олега Кипера относительно подрыва людей на мине в одесской Затоке

Пляж в Затоке. Фото: Одесская ОГА

Место, где в одесской Затоке подорвались на минах отдыхающие 3 года назад могло стать плацдармом для высадки российского десанта, поэтому там до сих пор могут быть мины. Также стало известно, что трагедия произошла на расстоянии до 50 метров от берега.

Об этом Новини.LIVE узнали во время брифинга главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Что известно о месте трагедии

Место, где в Затоке погибли трое отдыхающих в результате подрыва на минах, могло стать плацдармом для высадки десанта. Именно поэтому в их минировании была необходимость в начале войны. Кроме того, на этой локации установлено немало информационных табличек о запрете на купание, на которые необходимо обращать внимание.

"Наши военные сделали 3 года назад все возможное, чтобы враг не имел возможности высадить свой десант. Места где произошло бедствие были очень благоприятными для того чтобы их корабли смогли подойти ближе и высадить свой десант. Вы видели сколько там бетонных заграждений, табличек. На все это надо обращать внимание и купаться только на тех пляжах, где это разрешено, за которые мы несем ответственность. А удержать отдыхающих на 400 километрах береговой линии у нас нет сил и средств",— говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Олег Кипер также добавил, что трагедия произошла в 5-50 метрах от береговой линии.

Глава Одесской ОВА напомнил, что на пляжах Затоки еще могут оставаться мины, ведь песок и течения постоянно меняют их расположение. Поэтому отдыхающие не должны игнорировать знаки предупреждения.

Олег Кипер на брифинге. Фото: Новини.LIVE

Подрыв людей в Одесской области

10 августа в Одесской области произошли две трагедии на море. В Каролино-Бугазской громаде во время купания прогремел взрыв, который унес жизнь мужчины. Еще один смертельный случай произошел в Затоке — там погибли женщина и мужчина.

Напомним, недавно мы писали о том, как люди подорвались на мине в одесской Затоке. А также о том, что купаться на пляжах этого курорта запрещено.