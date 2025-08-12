Видео
Тур за границу за 12 тыс. долл. — схема одесского таксиста

Тур за границу за 12 тыс. долл. — схема одесского таксиста

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 09:59
В Одесской области разоблачили схему по незаконной переправке мужчин за границу (как выехать из Украины)
Задержание фигурантов. Фото: Одесская областная прокуратура

Трое жителей Одесской области организовали схему по незаконной переправке мужчин в Молдову, Румынию, и самопровозглашенную ПМР. Однако во время доставки очередного клиента их поймали с поличным, дельцам грозит до 9 лет заключения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Читайте также:

Подробности дела

Один из обвиняемых наладил незаконную схему выезда мужчин призывного возраста за пределы Украины, минуя пункты пропуска. Работая водителем такси, он предлагал пассажирам "услугу" нелегальной переправки в непризнанное Приднестровье, Республику Молдова или Румынию.

Для воплощения плана привлек еще 2 сообщников, которые занимались транспортировкой и организовывали пересечение границы на отдаленных участках.

Обвиняемые гарантировали мужчинам безопасную доставку до границы, а также встречу на территории другого государства. Стоимость услуг составляла 12 тысяч долларов США с человека. Фигурантов задержали на горячем во время получения средств от военнообязанного.

None - фото 1
Изъятые средства. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через границу). Им грозит от 7 до 9 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о схеме по переправке за границу под прицепом. А также о мужчине, который бежал в Молдову на параплане.

Одесса граница Одесская область Новости Одессы мобилизация
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
