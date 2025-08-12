В Одесской области разоблачили схему по незаконной переправке мужчин за границу (как выехать из Украины)

Задержание фигурантов. Фото: Одесская областная прокуратура

Трое жителей Одесской области организовали схему по незаконной переправке мужчин в Молдову, Румынию, и самопровозглашенную ПМР. Однако во время доставки очередного клиента их поймали с поличным, дельцам грозит до 9 лет заключения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Подробности дела

Один из обвиняемых наладил незаконную схему выезда мужчин призывного возраста за пределы Украины, минуя пункты пропуска. Работая водителем такси, он предлагал пассажирам "услугу" нелегальной переправки в непризнанное Приднестровье, Республику Молдова или Румынию.

Для воплощения плана привлек еще 2 сообщников, которые занимались транспортировкой и организовывали пересечение границы на отдаленных участках.

Обвиняемые гарантировали мужчинам безопасную доставку до границы, а также встречу на территории другого государства. Стоимость услуг составляла 12 тысяч долларов США с человека. Фигурантов задержали на горячем во время получения средств от военнообязанного.

Изъятые средства. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через границу). Им грозит от 7 до 9 лет заключения.

