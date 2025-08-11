Пляжі Одещини після вибухів — чи безпечно відпочивати

Табличка про мінну небезпеку на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Вихідні на узбережжі Одещини затьмарили тривожні новини — у Затоці на мінах підірвалися троє людей. Ця трагедія знову нагадала про небезпеку, яку війна принесла навіть у місця, де завжди панували відпочинок і безтурботність. Попри численні попередження та заборонні знаки, деякі відпочивальники й далі йдуть на пляжі в потенційно небезпечних зонах.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з тими, хто нині відпочиває біля моря, і з’ясували, чи не бояться вони заходити зараз у воду.

Ризики на пляжах

Дехто не вважає, що купання в морі варто уникати. Нагадуючи, що в Одесі є хвилерізи, які значно зменшують імовірність потрапляння міни на берег. Утім: абсолютної безпеки зараз немає ніде — ні на воді, ні на суші. Головне — не впадати в паніку, бо страх паралізує більше, ніж сам ризик.

"Ні, не боїмось заходити в море. Тут в Одесі хвилерізи, я не думаю, що через них міна повинна перейти, якщо трапиться вибух. Це по-перше, а по-друге… Ніхто сьогодні не зможе перестрахуватися. Ні на морі, ні на суші", — каже Олександр.

Турист Олександр з дружиною говорять про хвилерізи в морі. Фото: Новини.LIVE

Проте треба пам'ятати, що саме зараз варто обирати для відпочинку лише ті пляжі, які офіційно відкриті та очищені від небезпечних предметів. У Затоці чи Кароліно-Бугазі купатися украй небезпечно. Для одеситки Наталії безпека дітей і власне життя важливіші за бажання просто побачити море.

"Річ у тому, що тут в Аркадії це безпечний пляж. Точно очищений від цього всього. Тому ми сюди й приїхали. Затоку Кароліно-Бугаз не рекомендують наразі взагалі. Там і стоять ці протитанкові штуки. Там написано, що заміновано. Для чого це робити? Це безпека ваша, ваших дітей", — каже Наталія.

Одеситка Наталія про безпеку на пляжах. Фото: Новини.LIVE

Туристи, які приїхали в Одесу з інших областей, не могли втратити нагоди побувати біля моря. Також надають перевагу перевіреним пляжам, де відпочивати точно можна. Люди говорять про баланс між обережністю і бажанням жити повноцінно навіть у воєнний час. Головне пам’ятати про ризики, але водночас не забувати, що відпочинок також потрібен для психологічного здоров’я.

"Я не боюсь, тому що в Аркадії перевірена акваторія пляжу. Я думаю, що всі ці заклади які знаходяться на берегу перевіряють пляжі. На неперевірені не пішла б, бо знаю всі ризики мінної небезпеки", — говорить Ольга Миколаївна.

Туристка Ольга Миколаївна про мінну небезпеку на пляжах. Фото: Новини.LIVE

Морські міни

Попри всі небезпеки, є й ті, хто спокійно плаває в морі, якщо пляж відкритий для відвідування. Не бачать сенсу відмовлятися від купання, коли вода тепла, а місце — офіційно перевірено. Якщо влада дозволяє, значить, пляж безпечний. Така безтурботність для когось може здатися легковажністю, але для інших — це спосіб зберегти нормальність життя.

"Взагалі не страшно. Вода тепла, чиста, тому чому б не покупатись. Тут люди купаються, тут все дозволено", — каже Софія.

Одеситка Софія про відпочинок біля моря. Фото: Новини.LIVE

Олена ж зізнається, що певний страх відчуває. Проте, жартуючи, називає українців "ризикованим народом", для якого навіть небезпека не стає серйозною перепоною.

"Ви знаєте, ми сьогодні тільки приїхали перший день. Взагалі страшно. Але ж ми ж ризикований народ", — каже Олена.

Туристка Олена про страх відпочинку. Фото: Новини.LIVE

Наслідки війни

Військовий Денис зізнається, що страх давно перестав керувати його діями. За роки війни він пережив і побачив стільки, що нинішні небезпеки здаються йому дрібницями. Для нього загроза — це вже буденність, яку він прийняв. Чоловік зізнається, розуміє, що ризики є, але: боятися більше просто немає сенсу. Це внутрішній стан, який формується в окопах, під обстрілами, і який важко пояснити тим, хто цього не пережив.

"Після того, що я побачив, я нічого не боюсь. Чесно вам скажу. Ну в мене страх вже давним-давно втратив", — каже військовий Денис.

Військовий Денис про страх мінної небезпеки. Фото: Новини.LIVE

Безпека на пляжах

З початку повномасштабної війни, з 2022 року, узбережжя Одещини стало частиною оборонної лінії країни. Військові замінували та укріпили прибережну смугу, щоб унеможливити висадку ворожого десанту. Робота з укріплення триває й нині.

"Є дуже багато загороджень, замінувань, перешкод — там, де військові вважали це необхідним і бачили потенційну небезпеку. Якщо стоїть табличка про замінування — вона не просто так стоїть. Треба звертати увагу і дотримуватися заборон", — зазначає голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер про замінування пляжів. Фото: Новини.LIVE

Лише пів року тому на одному з пляжів було виявлено міну просто на береговій лінії — у піску. Нині навіть перебування на пляжі не завжди є безпечним. Пісок — рухливий, змінюється під впливом припливів і відливів, тож вибухонебезпечні предмети можуть опинитися там, де їх не було раніше. Водночас місцева влада намагається відкривати перевірені пляжі там, де це можливо. Якщо торік на Одещині працювало близько 20 таких зон відпочинку, то цього року — вже 32 прибережні зони.

