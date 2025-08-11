Видео
Главная Одесса Трое взорвались на пляжах Одесчины — чувствуют ли люди опасность

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 21:33
Пляжи Одесской области после взрывов — безопасно ли отдыхать
Табличка о минной опасности на пляже. Фото: Новини.LIVE

Выходные на побережье Одесской области омрачили тревожные новости — в Затоке на минах подорвались три человека. Эта трагедия снова напомнила об опасности, которую война принесла даже в места, где всегда царили отдых и беззаботность. Несмотря на многочисленные предупреждения и запрещающие знаки, некоторые отдыхающие продолжают идти на пляжи в потенциально опасных зонах.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с теми, кто сейчас отдыхает у моря, и выяснили, не боятся ли они заходить сейчас в воду.

Читайте также:

Риски на пляжах

Некоторые не считают, что купания в море стоит избегать. Напоминая, что в Одессе есть волнорезы, которые значительно уменьшают вероятность попадания мины на берег. Впрочем: абсолютной безопасности сейчас нет нигде — ни на воде, ни на суше. Главное — не впадать в панику, потому что страх парализует больше, чем сам риск.

"Нет, не боимся заходить в море. Здесь в Одессе волнорезы, я не думаю, что через них мина должна перейти, если попадется взрыв. Это, во-первых, а во-вторых... Никто сегодня не сможет перестраховаться. Ни на море, ни на суше", — говорит Александр.

Турист Олександ з дружиною біля моря
Турист Александр с женой говорят о волнорезах в море. Фото: Новини.LIVE

Однако надо помнить, что именно сейчас стоит выбирать для отдыха только те пляжи, которые официально открыты и очищены от опасных предметов. В Затоке или Каролино-Бугазе купаться крайне опасно. Для одесситки Натальи безопасность детей и собственная жизнь важнее желания просто увидеть море.

"Дело в том, что здесь в Аркадии это безопасный пляж. Точно очищенный от этого всего. Поэтому мы сюда и приехали. Залив Каролино-Бугаз не рекомендуют сейчас вообще. Там и стоят эти противотанковые штуки. Там написано, что заминировано. Для чего это делать? Это безопасность ваша, ваших детей", — говорит Наталья.

Одеситка Наталія про безпеку на пляжах
Одесситка Наталья о безопасности на пляжах. Фото: Новини.LIVE

Туристы, приехавшие в Одессу из других областей, не могли упустить возможности побывать у моря. Также предпочитают проверенные пляжи, где отдыхать точно можно. Люди говорят о балансе между осторожностью и желанием жить полноценно даже в военное время. Главное помнить о рисках, но в то же время не забывать, что отдых также нужен для психологического здоровья.

"Я не боюсь, потому что в Аркадии проверена акватория пляжа. Я думаю, что все эти заведения, которые находятся на берегу, проверяют пляжи. На непроверенные не пошла бы, потому что знаю все риски минной опасности", — говорит Ольга Николаевна.

Туристка Ольга Миколаївна про міннунебезпеку
Туристка Ольга Николаевна о минной опасности на пляжах. Фото: Новини.LIVE

Морские мины

Несмотря на все опасности, есть и те, кто спокойно плавает в море, если пляж открыт для посещения. Не видят смысла отказываться от купания, когда вода теплая, а место — официально проверено. Если власти разрешают, значит, пляж безопасен. Такая беспечность для кого-то может показаться легкомыслием, но для других — это способ сохранить нормальность жизни.

"Вообще не страшно. Вода теплая, чистая, поэтому почему бы не искупаться. Здесь люди купаются, здесь все разрешено", — говорит София.

Одеситка Софія про відпочинок біля моря
Одесситка София об отдыхе у моря. Фото: Новини.LIVE

Елена признается, что определенный страх испытывает. Однако шутя, называет украинцев "рискованным народом", для которого даже опасность не становится серьезной преградой.

"Вы знаете, мы сегодня только приехали первый день. Вообще страшно. Но мы же рискованный народ", — говорит Елена.

Туристка Олена про страх відпочинку
Туристка Елена о страхе отдыха. Фото: Новини.LIVE

Последствия войны

Военный Денис признается, что страх давно перестал руководить его действиями. За годы войны он пережил и увидел столько, что нынешние опасности кажутся ему пустяками. Для него угроза — это уже обыденность, которую он принял. Мужчина признается, понимает, что риски есть, но: бояться больше просто нет смысла. Это внутреннее состояние, которое формируется в окопах, под обстрелами, и которое трудно объяснить тем, кто этого не пережил.

"После того, что я увидел, я ничего не боюсь. Честно вам скажу. Ну у меня страх уже давным-давно потерял", — говорит военный Денис.

Військовий Денис про страх мінної небезпеки
Военный Денис о страхе минной опасности. Фото: Новини.LIVE

Безопасность на пляжах

С начала полномасштабной войны, с 2022 года, побережье Одесской области стало частью оборонительной линии страны. Военные заминировали и укрепили прибрежную полосу, чтобы исключить высадку вражеского десанта. Работа по укреплению продолжается и сейчас.

"Есть очень много заграждений, заминирований, препятствий  там, где военные считали это необходимым и видели потенциальную опасность. Если стоит табличка о заминировании  она не просто так стоит. Надо обращать внимание и соблюдать запреты", — отмечает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер про замінування пляжів
Глава Одесской ОГА Олег Кипер о заминировании пляжей. Фото: Новини.LIVE

Всего полгода назад на одном из пляжей была обнаружена мина прямо на береговой линии — в песке. На данный момент даже пребывание на пляже не всегда безопасно. Песок — подвижный, меняется под влиянием приливов и отливов, поэтому взрывоопасные предметы могут оказаться там, где их не было раньше. В то же время местные власти стараются открывать проверенные пляжи там, где это возможно. Если в прошлом году в Одесской области работало около 20 таких зон отдыха, то в этом году — уже 32 прибрежные зоны.

Ранее мы писали, что появились новые подробности о подрыве людей в Затоке. А также о том, почему погибли отдыхающие в Одесской области.

Одесса отдых Черное море пляж Новости Одессы мины опасность
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
