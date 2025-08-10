Відео
Вибухів було два — нові подробиці загибелі людей на Одещині

Вибухів було два — нові подробиці загибелі людей на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 13:45
Вибухи в морі на Одещині: загинули троє відпочивальників
Рятувальники несуть людину. Фото ілюстративне: кадр з відео

Стали відомі деталі двох смертельних інцидентів на узбережжі Одещини. У Кароліно-Бугазі та Затоці відпочивальники зайшли у воду в заборонених місцях і підірвалися на вибухонебезпечних предметах. Загинули троє людей.

Про це у неділю, 10 серпня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

Читайте також:
Вибухів було два — нові подробиці загибелі людей на Одещині - фото 1
Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот з Telegram

Підрив людей на Одещині

За його словами, 10 серпня в Одеській області відбулися дві трагедії на морі. У Кароліно-Бугазькій громаді під час купання пролунав вибух, який забрав життя чоловіка. Ще один смертельний випадок стався в Затоці — там загинули жінка та чоловік.

Поліція встановлює тип вибухонебезпечних предметів

Попередньо поліцією встановлено, що всі загиблі підірвалися на невідомих вибухонебезпечних предметах. Їхні особи встановлюють. На місцях працюють вибухотехніки, слідчі та рятувальники. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею 115 КК України з позначкою "нещасний випадок".

Вибухів було два — нові подробиці загибелі людей на Одещині - фото 2
Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Безпечні для купання пляжі

Військові нагадують, що в регіоні є 32 офіційно безпечні зони для купання — 30 в Одесі, по одній у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району. Усі вони перевірені на відсутність мін і облаштовані укриттями.

Нагадаємо, раніше ми писали, що, одеська Затока під забороною, там купатися суворо заборонено через викид водою мін на узбережжя. Також повідомляли на яких пляжах безпечно купатися.

Одеса вибух пляж Одеська область море міни
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
