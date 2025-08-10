Безпечні пляжі Одещини для купання — серпень 2025

Чайка плаває у воді. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області визначили пляжі, де вода безпечна для купання. У переліку популярні локації Одеси, Чорноморська та Приморського. Список підготували після останніх лабораторних досліджень.

Про це повідомив Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Де купатися безпечно в Одесі

За інформацією фахівців, лабораторні дослідження показали, що на низці пляжів купатися можна без ризику для здоров’я.

В Одесі "зелене світло" отримали: інклюзивний пляж "Без меж" і "Калетон" на "Дельфіні", "Буфет" на Малому Фонтані, "Гранд Петтін" на Дачі Ковалевського, "Ітака" в "Аркадії", "Куба", "Чайка", "Сігал Біч", "Курортний", "Паблік", центральний пляж у Чорноморську, ділянка у Приморському Ізмаїльського району, а також "Ібіца", "Андерхілл", "Ліберті", "Золотий берег", "Кокос", "Варадеро", "Кораблик", "Ківі" і муніципальний пляж для людей з інвалідністю. Також безпечним визнано "Соло Біч" біля Ланжерону.

Безпечні пляжі на Одещині

У Чорноморську можна купатися на центральному міському пляжі, а в Ізмаїльському районі — у селі Приморське.

Деякі популярні місця в Одеському та Білгород-Дністровському районах офіційно ще не відкрили. Це, зокрема, пляжі в Сичавці, Грибівці, Приморському, Лимані, Курортному, Великій Балабанівці та Затоці.

Фахівці попереджають: після злив вода може тимчасово стати небезпечною для купання, тож варто перевіряти актуальну інформацію.

Нагадаємо, одеська Затока під забороною, там купатися суворо заборонено через викид водою мін на узбережжя. Також ми повідомляли, що на пляжах Одеси замало укриттів.