Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Стало відомо, де в Одесі зараз безпечно купатись

Стало відомо, де в Одесі зараз безпечно купатись

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 11:28
Безпечні пляжі Одещини для купання — серпень 2025
Чайка плаває у воді. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області визначили пляжі, де вода безпечна для купання. У переліку популярні локації Одеси, Чорноморська та Приморського. Список підготували після останніх лабораторних досліджень.

Про це повідомив Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Реклама
Читайте також:

Де купатися безпечно в Одесі

За інформацією фахівців, лабораторні дослідження показали, що на низці пляжів купатися можна без ризику для здоров’я.

В Одесі "зелене світло" отримали: інклюзивний пляж "Без меж" і "Калетон" на "Дельфіні", "Буфет" на Малому Фонтані, "Гранд Петтін" на Дачі Ковалевського, "Ітака" в "Аркадії", "Куба", "Чайка", "Сігал Біч", "Курортний", "Паблік", центральний пляж у Чорноморську, ділянка у Приморському Ізмаїльського району, а також "Ібіца", "Андерхілл", "Ліберті", "Золотий берег", "Кокос", "Варадеро", "Кораблик", "Ківі" і муніципальний пляж для людей з інвалідністю. Також безпечним визнано "Соло Біч" біля Ланжерону.

Безпечні пляжі на Одещині

У Чорноморську можна купатися на центральному міському пляжі, а в Ізмаїльському районі — у селі Приморське.

Деякі популярні місця в Одеському та Білгород-Дністровському районах офіційно ще не відкрили. Це, зокрема, пляжі в Сичавці, Грибівці, Приморському, Лимані, Курортному, Великій Балабанівці та Затоці.

Фахівці попереджають: після злив вода може тимчасово стати небезпечною для купання, тож варто перевіряти актуальну інформацію.

Нагадаємо, одеська Затока під забороною, там купатися суворо заборонено через викид водою мін на узбережжя. Також ми повідомляли, що на пляжах Одеси замало укриттів.

Одеса відпочинок пляж Одеська область Новини Одеси море
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації