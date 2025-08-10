Видео
Главная Одесса Стало известно, где в Одессе сейчас безопасно купаться

Стало известно, где в Одессе сейчас безопасно купаться

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 11:28
Безопасные пляжи Одесской области для купания - август 2025 года
Чайка плавает в воде. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области определили пляжи, где вода безопасна для купания. В перечне популярные локации Одессы, Черноморска и Приморского. Список подготовили после последних лабораторных исследований.

Об этом сообщил Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

Читайте также:

Где купаться безопасно в Одессе

По информации специалистов, лабораторные исследования показали, что на ряде пляжей купаться можно без риска для здоровья.

В Одессе "зеленый свет" получили: инклюзивный пляж "Без границ" и "Калетон" на "Дельфине", "Буфет" на Малом Фонтане, "Гранд Петтин" на Даче Ковалевского, "Итака" в "Аркадии", "Куба", "Чайка", "Сигал Бич", "Курортный", "Паблик", центральный пляж в Черноморске, участок в Приморском Измаильского района, а также "Ибица", "Андерхилл", "Либерти", "Золотой берег", "Кокос", "Варадеро", "Кораблик", "Киви" и муниципальный пляж для людей с инвалидностью. Также безопасным признан "Соло Бич" возле Ланжерона.

Безопасные пляжи в Одесской области

В Черноморске можно купаться на центральном городском пляже, а в Измаильском районе — в селе Приморское.

Некоторые популярные места в Одесском и Белгород-Днестровском районах официально еще не открыли. Это, в частности, пляжи в Сычавке, Грибовке, Приморском, Лимане, Курортном, Большой Балабановке и Затоке.

Специалисты предупреждают: после ливней вода может временно стать опасной для купания, поэтому стоит проверять актуальную информацию.

Напомним, одесская Затока под запретом, там купаться строго запрещено из-за выброса водой мин на побережье. Также мы сообщали, что на пляжах Одессы мало укрытий.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
