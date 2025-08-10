Взрывы в море в Одесской области - погибли трое отдыхающих

Взрывов было два — новые подробности гибели людей на Одесчине
Стали известны детали двух смертельных инцидентов на побережье Одесской области. В Каролино-Бугазе и Затоке отдыхающие зашли в воду в запрещенных местах и подорвались на взрывоопасных предметах. Погибли три человека.
Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Подрыв людей в Одесской области
По его словам, 10 августа в Одесской области произошли две трагедии на море. В Каролино-Бугазской громаде во время купания прогремел взрыв, который унес жизнь мужчины. Еще один смертельный случай произошел в Затоке — там погибли женщина и мужчина.
Полиция устанавливает тип взрывоопасных предметов
Предварительно полицией установлено, что все погибшие подорвались на неизвестных взрывоопасных предметах. Их личности устанавливаются. На местах работают взрывотехники, следователи и спасатели. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".
Безопасные для купания пляжи
Военные напоминают, что в регионе 32 официально безопасные зоны для купания: 30 в Одессе, по одной в Черноморске и Приморском Измаильского района. Все они проверены на отсутствие мин и обустроены укрытиями.
Напомним, ранее мы писали, что, одесская Затока под запретом, там купаться строго запрещено из-за выброса водой мин на побережье. Также сообщали, на каких пляжах безопасно купаться.
