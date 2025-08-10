Видео
Главная Одесса Взрывов было два — новые подробности гибели людей на Одесчине

Взрывов было два — новые подробности гибели людей на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 13:45
Взрывы в море в Одесской области - погибли трое отдыхающих
Спасатели несут человека. Фото иллюстративное: кадр из видео

Стали известны детали двух смертельных инцидентов на побережье Одесской области. В Каролино-Бугазе и Затоке отдыхающие зашли в воду в запрещенных местах и подорвались на взрывоопасных предметах. Погибли три человека.

Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Вибухів було два — нові подробиці загибелі людей на Одещині - фото 1
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот из Telegram

Подрыв людей в Одесской области

По его словам, 10 августа в Одесской области произошли две трагедии на море. В Каролино-Бугазской громаде во время купания прогремел взрыв, который унес жизнь мужчины. Еще один смертельный случай произошел в Затоке — там погибли женщина и мужчина.

Полиция устанавливает тип взрывоопасных предметов

Предварительно полицией установлено, что все погибшие подорвались на неизвестных взрывоопасных предметах. Их личности устанавливаются. На местах работают взрывотехники, следователи и спасатели. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

Вибухів було два — нові подробиці загибелі людей на Одещині - фото 2
Сообщение полиции. Фото: скриншот

Безопасные для купания пляжи

Военные напоминают, что в регионе 32 официально безопасные зоны для купания: 30 в Одессе, по одной в Черноморске и Приморском Измаильского района. Все они проверены на отсутствие мин и обустроены укрытиями.

Напомним, ранее мы писали, что, одесская Затока под запретом, там купаться строго запрещено из-за выброса водой мин на побережье. Также сообщали, на каких пляжах безопасно купаться.

Лилия Швец
Автор:
Лилия Швец
