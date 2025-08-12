На Одещині викрили схему з незаконного переправляння чоловіків за кордон (як виїхати з України)

Затримання фігурантів. Фото: Одеська обласна прокуратура

Троє жителів Одещини організували схему з незаконного переправляння чоловіків до Молдови, Румунії самопроголошеної ПМР. Однак під час доставки чергового клієнта їх піймали на гарячому, ділкам загрожує до 9 років ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Подробиці справи

Один з обвинувачених налагодив незаконну схему виїзду чоловіків призовного віку за межі України, оминаючи пункти пропуску. Працюючи водієм таксі, він пропонував пасажирам "послугу" нелегального переправлення до невизнаного Придністров’я, Республіки Молдова або Румунії.

Для втілення плану залучив ще 2 спільників, які займалися транспортуванням та організовували перетин кордону у віддалених ділянках.

Обвинувачені гарантували чоловікам безпечну доставку до кордону, а також зустріч на території іншої держави. Вартість послуг становила 12 тисяч доларів США з людини. Фігурантів затримали на гарячому під час одержання коштів від військовозобов’язаного.

Вилучені кошти. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через кордон). Їм загрожує від 7 до 9 років ув'язнення.

