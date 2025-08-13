Відео
Південь Одещини може лишитися без води — шляхи виходу

Південь Одещини може лишитися без води — шляхи виходу

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 17:55
Озеро Китай на Одещині та інші водойми півдня міліють - регіон може лишитися без води
Водойма без води. Фото: Олег Кіпер у соцмережі

Озеро Китай та інші Придунайські водойми на Одещині перебувають на межі виснаження. Через це як підприємства, так і жителі багатьох громад регіону можуть залишитись без водопостачання.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Озера висихають

Озера висихають

Придунайські озера Кагул, Картал, Ялпуг, Кугурлуй, Катлабух, Китай та Сасик живлять весь південь Одещини. Вони дають воду людям як для побутових потреб, так і для зрошення полів та рибного господарства. 
 
Останні роки ці водойми переживають кризу. Міління, нестача води та зміни клімату призвели до того, що рівень води у деяких озерах знизився до критичного рівня.

Що робить влада

З 2020 по 2025 роки Одеська ОВА спрямувала понад 120 млн грн на поповнення озер та будівництво зрошувальних мереж півдня Одещини. Частина цих коштів пішла і на розчищення понад 6 кілометрів водних шляхів, що дозволило частково відновити  баланс. Крім того, посадовці вже підготували кілька проєктів, які планують реалізувати за рахунок міжнародної підтримки і один із них, на 8 млн євро, уже отримав ухвалу від Європейського Союзу.

Крім того, аби вирішити проблему з озером Китай, Одеська ОВА просить виділити кошти з державного бюджету.
 
"Найгостріша проблема зараз — озеро Китай. Щоб врятувати його та інші водойми, Одеська ОВА звернулася до уряду з проханням виділити 6 млн грн на термінові роботи: розширення входу Кислицького рукава Дунаю, розчищення русел і каналів, відновлення водообміну. Це не просто проблема для природи — це загроза для питного водопостачання, сільського господарства і життя місцевих громад", — йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Зазначимо, що озеро Китай є єдиним джерелом води для восьми населених пунктів і зрошує понад 12 тисяч гектарів полів. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що ситуація на озері Китай є катастрофічною А також про те, як на Одещині незаконно розорювали річку.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
