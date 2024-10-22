В Одесской области распахивают берега Южного Буга

Берег Южного Буга. Фото: Госэкоинспекция

Представители экоинспекции обследовали состояние водоохранной зоны реки Южный Буг. Результаты проверки показали, что состояние водоема ухудшается из-за деятельности местных жителей.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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"Несмотря на имеющуюся проектную документацию по установлению границы прибрежной защитной полосы, выявлены нередкие факты распашки прибрежной полосы реки Южный Буг, что приводит к ухудшению ее состояния", — говорится в сообщении.

Почему это опасно

Прибрежной защитной полосой называют определенную территорию у берегов реки (для малых рек 25 м, для средних 50 м). Распашка земель в этих зонах может привести к:

млению и заилению реки;

попаданию в водоемы гербицидов и удобрений;

уменьшению количества животных и растений.

Сельскохозяйственные работы в прибрежных полосах караются штрафом или, если речь идет о загрязнении земель или незаконном захвате участков, лишением свободы сроком на десять лет.

Напомним, в Одесской области чуть не отдали частной фирме дно лимана. Также в регионе вернули государству территорию национального парка.