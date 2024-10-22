В Одесской области распахивают берега Южного Буга

Экологическая угроза — в Одесской области незаконно распахивают берега реки
Представители экоинспекции обследовали состояние водоохранной зоны реки Южный Буг. Результаты проверки показали, что состояние водоема ухудшается из-за деятельности местных жителей.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
"Несмотря на имеющуюся проектную документацию по установлению границы прибрежной защитной полосы, выявлены нередкие факты распашки прибрежной полосы реки Южный Буг, что приводит к ухудшению ее состояния", — говорится в сообщении.
Почему это опасно
Прибрежной защитной полосой называют определенную территорию у берегов реки (для малых рек 25 м, для средних 50 м). Распашка земель в этих зонах может привести к:
- млению и заилению реки;
- попаданию в водоемы гербицидов и удобрений;
- уменьшению количества животных и растений.
Сельскохозяйственные работы в прибрежных полосах караются штрафом или, если речь идет о загрязнении земель или незаконном захвате участков, лишением свободы сроком на десять лет.
Напомним, в Одесской области чуть не отдали частной фирме дно лимана. Также в регионе вернули государству территорию национального парка.
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