На Одещини розорюють береги Південного Бугу

Берег Південного Бугу. Фото: Держекоінспекція

Представники екоінспекції обстежили стан водоохоронної зони річки Південний Буг. Результати перевірки показали, що стан водойми погіршується через діяльність місцевих мешканців.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Читайте також:

"Незважаючи на наявну проєктну документацію по встановленню межі прибережної захисної смуги, виявлені непоодинокі факти розорювання прибережної смуги річки Південний Буг, що призводить до погіршення її стану", — йдеться у повідомленні.

Чому це небезпечно

Прибережною захисною смугою називають певну територію біля берегів річки (для малих річок 25 м, для середніх 50 м). Розорювання земель у цих зонах може привести до:

міління та замулення ріки;

потрапляння до водойми гербіцидів і добрив;

зменшення кількості тварин і рослин.

Сільськогосподарські роботи у прибережних смугах караються штрафом або, якщо йдеться про забруднення земель або незаконне захоплення ділянок, позбавленням волі строком на десять років.

Нагадаємо, в Одеській області ледь не віддали приватній фірмі дно лиману. Також у регіоні повернули державі територію національного парку.