На Одещини розорюють береги Південного Бугу

Екологічна загроза — на Одещині незаконно розорюють береги ріки
Представники екоінспекції обстежили стан водоохоронної зони річки Південний Буг. Результати перевірки показали, що стан водойми погіршується через діяльність місцевих мешканців.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
"Незважаючи на наявну проєктну документацію по встановленню межі прибережної захисної смуги, виявлені непоодинокі факти розорювання прибережної смуги річки Південний Буг, що призводить до погіршення її стану", — йдеться у повідомленні.
Чому це небезпечно
Прибережною захисною смугою називають певну територію біля берегів річки (для малих річок 25 м, для середніх 50 м). Розорювання земель у цих зонах може привести до:
- міління та замулення ріки;
- потрапляння до водойми гербіцидів і добрив;
- зменшення кількості тварин і рослин.
Сільськогосподарські роботи у прибережних смугах караються штрафом або, якщо йдеться про забруднення земель або незаконне захоплення ділянок, позбавленням волі строком на десять років.
Нагадаємо, в Одеській області ледь не віддали приватній фірмі дно лиману. Також у регіоні повернули державі територію національного парку.
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