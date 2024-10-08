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Территорию нацпарка на Одесчине вернули государству — подробности

8 октября 2024 15:28
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области пытались присвоить участок леса
Участок леса, возвращенный государству. Фото: Одесская облпрокуратура
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На территории Маякского сельсовета частной фирме предоставили право постоянного пользования участок леса. Ни власти, ни пользователь не учли, что территория принадлежит национальному парку. Теперь землю вернули государству.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Речь идет об участке леса общей площадью 1 гектар и стоимостью более 30 млн. грн. Он расположен на правом берегу Днестра, за пределами населенных пунктов. Территория входит в состав Нижнеднестровского национального парка.

Что решил суд

Беляевская окружная прокуратура подала иск в Хозяйственный суд Одесской области о возвращении земель. По мнению прокуроров, участок может использоваться только для сохранения территории и объекта природно-заповедного фонда.

Суд согласился с доводами прокурора. Земли возвращены государству.

Напомним, в Одесской области дно лимана отдали в аренду частной фирме.

Также фермер захватил землю в приграничной зоне, чтобы построить там сарай для овец.

земля Одесская область прокуратура лес Одесская ОГА Новости Одессы

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