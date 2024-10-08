На Одещині намагалися привласнити ділянку лісу

Ділянка лісу, яку повернули державі. Фото: Одеська облпрокуратура

На території Маяківської сільради приватній фірмі надали право постійного користування ділянку лісу. Ані влада, ані користувач не врахували того, що територія належить національному парку. Тепер землю повернули державі.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Йдеться про ділянку лісу загальною площею 1 гектар і вартістю понад 30 млн грн. Вона розташована на правому березі Дністра, за межами населених пунктів. Територія входить до складу Нижньодністровського національного парку.

Що вирішив суд

Біляївська окружна прокуратура подала позов до Господарського суду Одеської області щодо повернення земель. На думку прокурорів, ділянка може використовуватися лише для збереження території та об’єкту природно-заповідного фонду.

Суд погодився з доводами прокурора. Землі повернуті державі.

Нагадаємо, на Одещині дно лиману віддали в оренду приватній фірмі.

Також фермер захопив землю у прикордонній зоні, щоби збудувати там сарай для овець.