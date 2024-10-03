На Одещині дно лиману віддали приватній фірмі

Краєвид Великого Аджалицького лиману. Фото: Minami Himemiya

Суд повернув у власність державі ділянку площею 1,46 га на дні Великого Аджалицького лиману. Южненська міська рада всупереч закону передала її в оренду приватній фірмі.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Оренда дна

Мерія Южного передала частину дна лиману в оренду під будівництво інженерно-транспортної інфраструктури. Зазначимо, що ділянка входить до меж морського порту "Південний", а її вартість становить понад 65 млн грн.

Втім, на думку прокуратури, дно є невід'ємною частиною водного об'єкту, тому може належати тільки державі. Тому установа оскаржила рішення міськради у Господарському суді Одеської області.

Рішення суду

Суд визнав рішення міської ради незаконним і скасував його. Відповідно, договір з приватною фірмою був розірваний, а земельну ділянку повернули державі.

Мерія та орендар звернулися до апеляційного суду. Але й у ньому прокуратура довела, що дно лиману є частиною акваторії порту та об'єктом стратегічного значення. Відповідно, розпоряджатися ним може виключно держава в особі уряду.

Раніше ми повідомляли, скільки земельних ділянок в Одесі отримала Українська православна церква.

Також Одеська міськрада продала землю у курортному мікрорайоні Одеси за менш ніж 200 доларів за квадратний метр.