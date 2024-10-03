Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Хотіли привласнити дно порту — на Одещині повернули державі акваторію лиману arrow

Хотіли привласнити дно порту — на Одещині повернули державі акваторію лиману

3 жовтня 2024 12:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині дно лиману віддали приватній фірмі
Краєвид Великого Аджалицького лиману. Фото: Minami Himemiya
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Суд повернув у власність державі ділянку площею 1,46 га на дні Великого Аджалицького лиману. Южненська міська рада всупереч закону передала її в оренду приватній фірмі.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі

Читайте також:

Оренда дна

Мерія Южного передала частину дна лиману в оренду під будівництво інженерно-транспортної інфраструктури. Зазначимо, що ділянка входить до меж морського порту "Південний", а її вартість становить понад 65 млн грн. 

Втім, на думку прокуратури, дно є невід'ємною частиною водного об'єкту, тому може належати тільки державі. Тому установа оскаржила рішення міськради у Господарському суді Одеської області. 

Рішення суду

Суд визнав рішення міської ради незаконним і скасував його. Відповідно, договір з приватною фірмою був розірваний, а земельну ділянку повернули державі.  

Мерія та орендар звернулися до апеляційного суду. Але й у ньому прокуратура довела, що дно лиману є частиною акваторії порту та об'єктом стратегічного значення. Відповідно, розпоряджатися ним може виключно держава в особі уряду. 

Раніше ми повідомляли, скільки земельних ділянок в Одесі отримала Українська православна церква

Також Одеська міськрада продала землю у курортному мікрорайоні Одеси за менш ніж 200 доларів за квадратний метр.

Чорне море порт Одеська область прокуратура оренда Новини Одеси