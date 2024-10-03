В Одесской области дно лимана отдали частной фирме

Пейзаж Большого Аджалыкского лимана. Фото: Minami Himemiya

Суд вернул в собственность государству участок площадью 1,46 га на дне Большого Аджалыкского лимана. Южненский городской совет вопреки закону передал его в аренду частной фирме.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также:

Аренда дна

Мэрия Южного передала часть дна лимана в аренду под строительство инженерно-транспортной инфраструктуры. Отметим, что участок входит в пределы морского порта "Южный", а его стоимость составляет более 65 млн грн.

Впрочем, по мнению прокуратуры, дно является неотъемлемой частью водного объекта, а значит, может принадлежать только государству. Поэтому учреждение обжаловало решение горсовета в Хозяйственном суде Одесской области.

Решение суда

Суд признал решение городского совета незаконным и отменил его. Соответственно, договор с частной фирмой был расторгнут, а земельный участок возвращен государству.

Мэрия и арендатор обратились в апелляционный суд. Но и в нем прокуратура доказала, что дно лимана является частью акватории порта и объектом стратегического значения. Соответственно, распоряжаться им может только правительство в лице правительства.

Ранее мы сообщали, сколько земельных участков в Одессе получила Украинская православная церковь.

Также Одесский горсовет продал землю в курортном микрорайоне Одессы за менее 200 долларов за квадратный метр.