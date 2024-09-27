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Подарунки від мерії — стало відомо, скільки землі в Одесі виділили УПЦ

27 вересня 2024 11:52
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеська влада за десять років виділила 31 ділянку УПЦ
Богослужіння у храмі УПЦ в Одесі. Фото: Одеська єпархія
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Починаючи з 2014 року, Одеська міська рада виділила під постійне користування Українській православній церкві 16 земельних ділянок. Ще щодо 15 ділянок дали дозвіл на розробку проєктів землеустрою. Втім, йдеться про час до повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив депутат Одеської міської ради Олександр Славський.

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Зокрема, у 2020 році міськрада виділила УПЦ  0,27 га на вулиці Ширшова, 20 під будівництво. Крім того, того ж року церкві дозволили розробити проєкт землеустрою на будівництво на вулиці Нєжданової, 28. Йдеться про ділянку площею у 0,11 га. 

Подарунки від мерії — стало відомо, скільки землі в Одесі виділили УПЦ - фото 1
Відповідь мерії на запит депутата. Фото: Олександр Славський

Наступного року УПЦ отримала 0,1 га на Французькому бульварі, 46 "для іншого історично-культурного призначення", а також дозвіл на землеустрій під будівництво храму Донської ікони Божої матері на ділянці у 0,13 га на Тираспольському шосе. 

Подарунки від мерії — стало відомо, скільки землі в Одесі виділили УПЦ - фото 2
Інформація про виділені ділянки. Фото: Олександр Славський

Заборона російської церкви

Нагадаємо, в Україні заборонені релігійні організації з центром у країні-агресорі. Зв'язки з росіянами має перевіряти спеціальна комісія. Якщо вона виявить контакти з РФ, то питання про заборону організації буде вирішувати суд. 

Зазначимо, що закон не може стосуватися всієї УПЦ, адже вона не має статусу юридичної особи. Відповідно, йдеться про заборону окремих громад, які мають такий статус. Таким чином, кожну парафію чи єпархію перевірятимуть окремо.

Відзначимо також, що одеська влада не передавала землі УПЦ після початку повномасштабної війни. Закон про заборону російської церкви ухвалили лише 20 серпня цього року.

Нагадаємо, в Одесі вищі священники УПЦ готують перехід до ПЦУ.

Також у Києві повідомили про підозру священнослужителю, який виправдовував російську агресію.

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