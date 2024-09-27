Одесские власти за десять лет выделили 31 участок УПЦ

Богослужение в храме УПЦ в Одессе. Фото: Одесская епархия

Начиная с 2014 года, Одесский городской совет выделил под постоянное пользование Украинской православной церкви 16 земельных участков. Еще по 15 участкам дали разрешение на разработку проектов землеустройства. Впрочем, речь идет о времени до полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Александр Славский.

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Что получила церковь

В частности, в 2020 году горсовет выделил УПЦ 0,27 га на улице Ширшова, 20 под строительство. Кроме того, в том же году церкви разрешили разработать проект землеустройства на строительство на улице Неждановой, 28. Речь идет об участке площадью 0,11 га.

Ответ мэрии по запросу депутата. Фото: Александр Славский

В следующем году УПЦ получила 0,1 га на Французском бульваре, 46 "для другого историко-культурного назначения", а также разрешение на землеустройство под строительство храма Донской иконы Божией Матери на участке 0,13 га на Тираспольском шоссе.

Информация о выделенных участках. Фото: Александр Славский

Запрет русской церкви

Напомним, в Украине запрещены религиозные организации с центром в государстве-агрессоре. Связи с россиянами должна проверять специальная комиссия. Если он обнаружит контакты с РФ, то вопрос о запрете организации будет решать суд.

Отметим, что закон не может касаться всей УПЦ, так как у нее нет статуса юридического лица. Соответственно, речь идет о запрете отдельных общин, имеющих такой статус. Таким образом, каждый приход или епархию будут проверять отдельно.

Отметим также, что одесские власти не передавали земли УПЦ после начала полномасштабной войны. Закон о запрете русской церкви был принят только 20 августа этого года.

Напомним, в Одессе высшие священники УПЦ готовят переход в ПЦУ.

Также в Киеве сообщили о подозрении священнослужителю, оправдывавшему российскую агрессию.