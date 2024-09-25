В Одесі священики УПЦ шукають шляхи переходу до ПЦУ

Богослужіння у храмі УПЦ МП в Одесі. Фото: Facebook/Одеська єпархія

Після того, як президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону релігійних організацій із центром у Росії, в одеській єпархії УПЦ МП заговорили про зближення з ПЦУ. Причому йдеться не тільки про рядових священників, але й про архієреїв.

Про це в інтерв'ю виданню УСІ розповів секретар Одеської єпархії ПЦУ протоієрей Теодор Оробець.

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Шукають контакти

За словами представника ПЦУ, всередині Одеської єпархії УПЦ утворилася ціла спільнота, яка прагне розірвати стосунки з російською церквою.

"В мене є інформація, що вже є декілька священників, вони організувалися в групу і готові спілкуватися про приєднання до ПЦУ", — повідомив Теодор Оробець.

Він зазначив, що у складі групи є й вікарні архієреї, тобто високі церковні посадовці.

"Вони цей місяць, поки закон набирав чинності, знаходили якісь контакти, з кимось уже домовлялися про зустрічі", — говорить Теодор Оробець.

Представник ПЦУ також зазначив, що далеко не всі священники УПЦ готові до переходу. За його словами, часто визначальну роль відіграє навіть не прихильність до "руського миру", але просто звичка.

Заборона російської церкви

Нагадаємо, Держслужба з етнополітики та свободи совісті має створити експертну комісію. Вона перевірятиме релігійні організації, які підозрюються в співпраці з російськими структурами. Якщо комісія виявить таку співпрацю, то видасть релігійній організації відповідний припис. Якщо ж зв’язки з російською церквою не будуть розірвані — суд вирішуватиме, чи забороняти організацію.

Зазначимо, що закон не може стосуватися всією УПЦ МП, адже вона не має статусу юридичної особи. Відповідно, йдеться про заборону окремих громад, які мають такий статус. Таким чином, кожну парафію чи єпархію перевірятимуть окремо.

Нагадаємо, на Одещині через грозу загорілася церква.

Також в Одесі горів монастир.