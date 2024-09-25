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В Одессе высшие священники УПЦ МП готовят переход в ПЦУ

25 сентября 2024 15:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе священники УПЦ ищут пути перехода в ПЦУ
Богослужение в храме УПЦ МП в Одессе. Фото: Facebook/Одесская епархия
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

После того, как президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете религиозных организаций с центром в России, в одесской епархии УПЦ МП заговорили о сближении с ПЦУ. Причем речь идет не только о рядовых священниках, но и об архиереях.

Об этом в интервью изданию УСІ рассказал секретарь Одесской епархии ВЦУ протоиерей Теодор Оробец.

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По словам представителя ПЦУ, внутри Одесской епархии УПЦ образовалось целое сообщество, стремящееся разорвать отношения с русской церковью.

"У меня есть информация, что уже есть несколько священников, они организовались в группу и готовы общаться о присоединении к ПЦУ", — сообщил Теодор Оробец.

Он отметил, что в составе группы есть и викарные архиереи, то есть высокие церковные чиновники.

"Они в этот месяц, пока закон вступал в силу, находили какие-то контакты, с кем-то уже договаривались о встречах", — говорит Теодор Оробец.

Представитель ПЦУ также отметил, что далеко не все священники УПЦ готовы к переходу. По его словам, часто определяющую роль играет даже не приверженность "русскому миру", но просто привычка.

Запрет русской церкви

Напомним, Госслужба по этнополитике и свободе совести должна создать экспертную комиссию. Она будет проверять религиозные организации, подозреваемые в сотрудничестве с российскими структурами. Если комиссия выявит такое сотрудничество, выдаст религиозной организации соответствующее предписание. Если же связи с русской церковью не будут разорваны, суд будет решать, запрещать ли организацию.

Отметим, что закон не может касаться всей УПЦ МП, ведь у нее нет статуса юридического лица. Соответственно, речь идет о запрете отдельных общин, имеющих такой статус. Таким образом, каждый приход или епархию будут проверять отдельно.

Напомним, в Одесской области из-за грозы загорелась церковь.

Также в Одессе горел монастырь.

Одесса Одесская область ПЦУ Новости Одессы УПЦ МП

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