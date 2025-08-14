Массовое отключение воды в Одессы и области - когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)

Массовое отключение воды в Одессе и области — адреса бюветов
Сегодня, 14 августа, из-за ремонтных работ на сетях отключили воду тысячам абонентов Одессы и области. Снабжение горожанам обещают вернуть до 17:00, однако время зависит от адреса.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Отключение воды в Одессе
Сегодня часть жителей Одессы и области останется без воды из-за проведения ремонтных работ. До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
- ул. Мечникова — частично
- ул. Старопортофранковская — частично
- переулок Сеченова — частично
- ул. Штилева
- 2-й Дунаевский переулок
- 1-й Дунаевский переулок
- Район межлимания — частично
До 18:00:
- Лен. поселок — частично
До 17:00:
- Каролино-Бугаз
- пгт. Затока
- Ж/м Днестр в Беляевке
- СК Тирас в г. Беляевка
- СХТ Мелиоратор (с. Маяки)
- Село Маяки
- Село Надлиманское
- Село Николаевка
- Село Калаглия
- ПГТ Овидиополь
- Село Роксоланы
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о том, что юг Одесской области вообще может остаться без воды навсегда. А также о стоимости водоснабжения в текущем месяце.
Читайте Новини.LIVE!