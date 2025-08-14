Массовое отключение воды в Одессы и области - когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)

Вода в баклажках. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 14 августа, из-за ремонтных работ на сетях отключили воду тысячам абонентов Одессы и области. Снабжение горожанам обещают вернуть до 17:00, однако время зависит от адреса.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Отключение воды в Одессе

Сегодня часть жителей Одессы и области останется без воды из-за проведения ремонтных работ. До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

ул. Мечникова — частично

ул. Старопортофранковская — частично

переулок Сеченова — частично

ул. Штилева

2-й Дунаевский переулок

1-й Дунаевский переулок

Район межлимания — частично

До 18:00:

Лен. поселок — частично

До 17:00:

Каролино-Бугаз

пгт. Затока

Ж/м Днестр в Беляевке

СК Тирас в г. Беляевка

СХТ Мелиоратор (с. Маяки)

Село Маяки

Село Надлиманское

Село Николаевка

Село Калаглия

ПГТ Овидиополь

Село Роксоланы

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

