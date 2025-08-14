Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Массовое отключение воды в Одессе и области — адреса бюветов

Массовое отключение воды в Одессе и области — адреса бюветов

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 12:27
Массовое отключение воды в Одессы и области - когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)
Вода в баклажках. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 14 августа, из-за ремонтных работ на сетях отключили воду тысячам абонентов Одессы и области. Снабжение горожанам обещают вернуть до 17:00, однако время зависит от адреса.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Реклама
Читайте также:

Отключение воды в Одессе

Сегодня часть жителей Одессы и области останется без воды из-за проведения ремонтных работ. До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

  • ул. Мечникова — частично
  • ул. Старопортофранковская — частично
  • переулок Сеченова — частично
  • ул. Штилева
  • 2-й Дунаевский переулок
  • 1-й Дунаевский переулок
  • Район межлимания — частично

До 18:00:

  • Лен. поселок — частично

До 17:00:

  • Каролино-Бугаз
  • пгт. Затока
  • Ж/м Днестр в Беляевке
  • СК Тирас в г. Беляевка
  • СХТ Мелиоратор (с. Маяки)
  • Село Маяки
  • Село Надлиманское
  • Село Николаевка
  • Село Калаглия
  • ПГТ Овидиополь
  • Село Роксоланы
None - фото 1
Сообщение Инфокса. Фото: скриншот с сайта Инфоксводоканала

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о том, что юг Одесской области вообще может остаться без воды навсегда. А также о стоимости водоснабжения в текущем месяце.

коммунальные услуги Одесса Одесская область вода Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации