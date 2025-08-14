Річниця знищення FOZZY в Одесі - обстріл 14 серпня 2023 року

Гіпермаркет після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

У цей день, два роки тому, 14 серпня росіяни здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Одесу. В результаті ударів був повністю знищений супермаркет FOZZY на Балківській, а також постраждали інші об'єкти цивільної забудови.

Журналісти Новини.LIVE нагадують як це було 2 роки тому.

Атака на Одесу 14 серпня 2023-го

Вночі,14 серпня 2023 року ЗС РФ запустили по Одесі 15 дронів типу Shahed 131/136, та вісім крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря. У місті було чутно роботу ППО впродовж декількох годин. Більшість БпЛА противника вдалося збити, однак їх уламки спричинивши руйнування цивільної забудови.

Зокрема було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та житловий будинок. Вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито вікна, постраждали й автівки містян. На трьох об'єктах виникли пожежі. На жаль, троє людей отримали поранення, двох із них госпіталізували.

"Це була чергова жорстока атака росіян. Вибухова хвиля вибила вікна в житлових будинках, пошкодила балкони та спричинила пожежі в кількох будівлях",— сказав тоді мер Одеси Геннадій Труханов.

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Знищений магазин. Фото: Новини.LIVE

Знищення гіпермаркету FOZZY

Внаслідок влучання ракети "Калібр" гіпермаркет FOZZY на Балківській був знищений вщент. Спалахнула пожежа, яку декілька годин ліквідували працівники ДСНС.

Після обстеження будівлі керівництво мережі FOZZY заявило що відновленню вона не підглягає. Гіпермаркет досі не працює.

Гасіння пожежі. Фото: Новини.LIVE

Гіпермаркет після атаки. Фото: Новини.LIVE

Знищений гіпермаркет. Фото: Новини.LIVE

Прокуратура відкрила справу

Після атаки 14 серпня Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів). Адже під ударом опинилася цивільна інфраструктура міста.

