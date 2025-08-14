Відео
Головна Одеса Знищення FOZZY в Одесі — як це було 2 роки тому

Знищення FOZZY в Одесі — як це було 2 роки тому

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 13:40
Річниця знищення FOZZY в Одесі - обстріл 14 серпня 2023 року
Гіпермаркет після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

У цей день, два роки тому, 14 серпня росіяни здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Одесу. В результаті ударів був повністю знищений супермаркет FOZZY на Балківській, а також постраждали інші об'єкти цивільної забудови.

Журналісти Новини.LIVE нагадують як це було 2 роки тому. 

Читайте також:

Атака на Одесу 14 серпня 2023-го

Вночі,14 серпня 2023 року ЗС РФ запустили по Одесі 15 дронів типу Shahed 131/136, та вісім крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря. У місті було чутно роботу ППО впродовж декількох годин. Більшість БпЛА противника вдалося збити, однак їх уламки спричинивши руйнування цивільної забудови. 

Зокрема було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та житловий будинок. Вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито вікна, постраждали й автівки містян. На трьох об'єктах виникли пожежі. На жаль, троє людей отримали поранення, двох із них госпіталізували.

"Це була чергова жорстока атака росіян. Вибухова хвиля вибила вікна в житлових будинках, пошкодила балкони та спричинила пожежі в кількох будівлях",— сказав тоді мер Одеси Геннадій Труханов.

ракетний удар, Одеса, 14 серпня: зруйнована будівля
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE
None - фото 2
Знищений магазин. Фото: Новини.LIVE

 

Знищення гіпермаркету FOZZY

Внаслідок влучання ракети "Калібр" гіпермаркет FOZZY на Балківській був знищений вщент. Спалахнула пожежа, яку декілька годин ліквідували працівники ДСНС.

Після обстеження будівлі керівництво мережі FOZZY заявило що відновленню вона не підглягає. Гіпермаркет досі не працює.

None - фото 3
Гасіння пожежі. Фото: Новини.LIVE
пожежа на "Фозі" в Одесі
Гіпермаркет після атаки. Фото: Новини.LIVE
None - фото 5
Знищений гіпермаркет. Фото: Новини.LIVE

Прокуратура відкрила справу

Після атаки 14 серпня Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів). Адже під ударом опинилася цивільна інфраструктура міста.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як виглядає готель "Чорне море" після атаки. А також про відновлення ЖК "Люксембург", в який влучила ракета.

 

Одеса обстріли Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
