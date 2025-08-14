Видео
Главная Одесса Насколько готовы одесские школы к 1 сентября — есть ли укрытия

Насколько готовы одесские школы к 1 сентября — есть ли укрытия

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 14:55
Школы Одессы обеспечены укрытиями на 95%, - Труханов
Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Почти 95% учебных заведений в Одессе обеспечены укрытиями. Кроме того, эти убежища оборудованы всем необходимым оборудованием и условиями для обучения детей.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов в интервью Суспільному.

Читайте также:

Укрытия в школах

В начале полномасштабного вторжения в Одессе было всего две школы, в которых был доступ к укрытиям. Однако в течение 3,5 лет войны в городе возвели новые убежища для образовательных учреждений, а заброшенные сооружения привели в надлежащее состояние.

По словам Геннадия Труханова, доступ к укрытиям с современными помещениями и необходимым для обучения оборудованием теперь есть у почти 95% учебных заведений Одессы.

"В начале вторжения только две школы могли обеспечить безопасное оффлайн-обучение. Сейчас почти 95% школ отвечают всем требованиям, в укрытиях там современные помещения, современные условия и занятия проходят офлайн. Это мы сделали", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области продолжается проверка школ на наличие укрытий. А также о том, как убирали мусор после обстрела лицея в Белгороде-Днестровском.

Одесса школы Геннадий Труханов Новости Одессы укрытия
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
