Школы Одессы обеспечены укрытиями на 95%, - Труханов

Насколько готовы одесские школы к 1 сентября — есть ли укрытия
Почти 95% учебных заведений в Одессе обеспечены укрытиями. Кроме того, эти убежища оборудованы всем необходимым оборудованием и условиями для обучения детей.
Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов в интервью Суспільному.
Укрытия в школах
В начале полномасштабного вторжения в Одессе было всего две школы, в которых был доступ к укрытиям. Однако в течение 3,5 лет войны в городе возвели новые убежища для образовательных учреждений, а заброшенные сооружения привели в надлежащее состояние.
По словам Геннадия Труханова, доступ к укрытиям с современными помещениями и необходимым для обучения оборудованием теперь есть у почти 95% учебных заведений Одессы.
"В начале вторжения только две школы могли обеспечить безопасное оффлайн-обучение. Сейчас почти 95% школ отвечают всем требованиям, в укрытиях там современные помещения, современные условия и занятия проходят офлайн. Это мы сделали", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области продолжается проверка школ на наличие укрытий. А также о том, как убирали мусор после обстрела лицея в Белгороде-Днестровском.
Читайте Новини.LIVE!