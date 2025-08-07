Видео
Главная Одесса Проверка школ на Одесчине — что в приоритете в этом году

Проверка школ на Одесчине — что в приоритете в этом году

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 09:39
Начало учебного года в Одессе - школы проверят
Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С 1 сентября в Одесской области к обучению приступят более 200 тысяч школьников. Среди них 15 тысяч первоклассников, которых уже готовы принять в 934 классах.

Об этом сообщает Департамент образования и науки Одесской областной государственной администрации.

Читайте также:

Учебный год

В целом по Украине с 1 сентября начнут обучение более 3 миллионов детей. Более 200 тысяч из них живут в Одесской области. Около 15 000 малышей в 934 классах сядут за парты впервые в своей жизни. В связи с этим чиновники Одесской ОВА начали рабочие командировки с проверками.

"Поэтому готовим образовательное пространство, заботимся о безопасных условиях, чтобы 1 сентября достойно встретить своих воспитанников! С этой целью проходят рабочие командировки главы Департамента образования и науки Александра Лончака и профильного заместителя Одесской областной военной администрации территориальными громадами региона", — говорится в сообщении Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации.

Что проверяют

Чиновники ОВА уже побывали с проверкой в селе Кремидовка Доброславской громады, где продолжается строительство противорадиационного укрытия для местного лицея. Посетили и объекты в Дачненской громаде, где реализуются проекты по усилению мер безопасности.

"Особое внимание уделяем именно таким объектам, ведь речь идет о масштабах, использовании публичных средств и прямой ответственности учредителей за создание безопасной, качественной образовательной среды для детей и педагогов", — говорится в сообщении главы образовательного департамента ОВА Александра Лончака.

Александр Лончак также добавил, что во время проверок акцент делается на соблюдении подрядчиком графиков выполнения работ.

Возможно, это изображение 3 человека
Строящаяся школа. Фото: Департамент образования и науки Одесской областной государственной администрации

Напомним, недавно мы писали о проверках одесских школ и лицеев. А также о том, что детей должны принимать в образовательные учреждения без тестов.

Одесса дети Одесская область Новости Одессы 1 сентября
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
