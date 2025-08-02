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Головна Одеса Одеські школи перевіряють — що шукають у закладах

Одеські школи перевіряють — що шукають у закладах

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 12:28
Перевірки шкіл Одещини перед 1 вересня — що виявили
Перевірки в одеських школах. Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області

Перед початком навчального року в школах Одещини тривають масштабні перевірки. Фахівці оцінюють не лише ремонти й умови для дітей, а і якість харчоблоків і гігієну персоналу. 

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

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Допис Держпродспоживслужби. Фото: скриншот з Facebook

Перевірки шкіл на Одещині

Фахівці вже обстежили 76 навчальних закладів в Одеському, Білгород-Дністровському та Березівському районах. У кожному закладі перевіряють, чи встигли відремонтувати класи, спортзали, харчоблоки, дахи й майданчики.

Одеські школи перевіряють — що знайшли в закладах - фото 2
Перевірки у школах Одеської області. Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області

Особливу увагу приділяють гігієні — чи є гаряча вода, мило, рушники, чи проходили працівники медогляд. Дивляться і на стан посуду, холодильників, кухонного інвентарю.

Одеські школи перевіряють — що знайшли в закладах - фото 3
Перевірка харчоблоків у школах. Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області

Окрім цього, фахівці консультують адміністрації щодо вимог санітарного законодавства, пояснюють, як уникнути харчових отруєнь та кишкових інфекцій. Перевірки триватимуть і далі — до старту навчального року.

Нагадаємо, на Одещині кожен рік зменшується кількість школярів. Також ми повідомляли про те, що дітей мають приймати до освітніх закладів без тестів.

Одеса ремонт школи Одеська область Новини Одеси перевірки
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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