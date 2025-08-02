Перевірки шкіл Одещини перед 1 вересня — що виявили

Перевірки в одеських школах. Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області

Перед початком навчального року в школах Одещини тривають масштабні перевірки. Фахівці оцінюють не лише ремонти й умови для дітей, а і якість харчоблоків і гігієну персоналу.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

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Перевірки шкіл на Одещині

Фахівці вже обстежили 76 навчальних закладів в Одеському, Білгород-Дністровському та Березівському районах. У кожному закладі перевіряють, чи встигли відремонтувати класи, спортзали, харчоблоки, дахи й майданчики.

Перевірки у школах Одеської області. Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області

Особливу увагу приділяють гігієні — чи є гаряча вода, мило, рушники, чи проходили працівники медогляд. Дивляться і на стан посуду, холодильників, кухонного інвентарю.

Перевірка харчоблоків у школах. Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області

Окрім цього, фахівці консультують адміністрації щодо вимог санітарного законодавства, пояснюють, як уникнути харчових отруєнь та кишкових інфекцій. Перевірки триватимуть і далі — до старту навчального року.

Нагадаємо, на Одещині кожен рік зменшується кількість школярів. Також ми повідомляли про те, що дітей мають приймати до освітніх закладів без тестів.