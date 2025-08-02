Проверки школ Одесской области перед 1 сентября — что обнаружили

Одесские школы проверяют — что ищут в заведениях
Перед началом учебного года в школах Одесской области продолжаются масштабные проверки. Специалисты оценивают не только ремонты и условия для детей, но и качество пищеблоков и гигиену персонала.
Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.
Проверки школ в Одесской области
Специалисты уже обследовали 76 учебных заведений в Одесском, Белгород-Днестровском и Березовском районах. В каждом заведении проверяют, успели ли отремонтировать классы, спортзалы, пищеблоки, крыши и площадки.
Особое внимание уделяют гигиене — есть ли горячая вода, мыло, полотенца, проходили ли работники медосмотр. Смотрят и на состояние посуды, холодильников, кухонного инвентаря.
Кроме этого, специалисты консультируют администрации относительно требований санитарного законодательства, объясняют, как избежать пищевых отравлений и кишечных инфекций. Проверки будут продолжаться и дальше — до старта учебного года.
Напомним, в Одесской области каждый год уменьшается количество школьников. Также мы сообщали о том, что детей должны принимать в образовательные учреждения без тестов.
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