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Главная Одесса Одесские школы проверяют — что ищут в заведениях

Одесские школы проверяют — что ищут в заведениях

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 12:28
Проверки школ Одесской области перед 1 сентября — что обнаружили
Проверки в одесских школах. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области

Перед началом учебного года в школах Одесской области продолжаются масштабные проверки. Специалисты оценивают не только ремонты и условия для детей, но и качество пищеблоков и гигиену персонала.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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Сообщение Госпродпотребслужбы. Фото: скриншот из Facebook

Проверки школ в Одесской области

Специалисты уже обследовали 76 учебных заведений в Одесском, Белгород-Днестровском и Березовском районах. В каждом заведении проверяют, успели ли отремонтировать классы, спортзалы, пищеблоки, крыши и площадки.

Одеські школи перевіряють — що знайшли в закладах - фото 2
Проверки в школах Одесской области. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области

Особое внимание уделяют гигиене — есть ли горячая вода, мыло, полотенца, проходили ли работники медосмотр. Смотрят и на состояние посуды, холодильников, кухонного инвентаря.

Одеські школи перевіряють — що знайшли в закладах - фото 3
Проверка пищеблоков в школах. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области

Кроме этого, специалисты консультируют администрации относительно требований санитарного законодательства, объясняют, как избежать пищевых отравлений и кишечных инфекций. Проверки будут продолжаться и дальше — до старта учебного года.

Напомним, в Одесской области каждый год уменьшается количество школьников. Также мы сообщали о том, что детей должны принимать в образовательные учреждения без тестов.

Одесса ремонт школы Одесская область Новости Одессы проверки
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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