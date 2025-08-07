Початок навчального року в Одесі - школи перевірять

Перевірка шкіл на Одещині — що у пріоритеті цього року
З 1 вересня на Одещині до навчання приступлять понад 200 тисяч школярів. Серед них 15 тисяч першокласників, яких вже готові прийняти у 934 класах.
Про це повідомляє Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.
Навчальний рік
Загалом по Україні з 1 вересня розпочнуть навчання понад 3 мільйони дітей. Понад 200 тисяч з них живуть на Одещині. Близько 15 000 дітлахів у 934 класах сядуть за парти вперше у своєму житті. Внаслідок цього посадовці Одеської ОВА розпочали робочі відрядження з перевірками.
"Тож підготовлюємо освітній простір, дбаємо про безпечні умови, аби 1 вересня гідно зустріти своїх вихованців! З цією метою відбуваються робочі відрядження очільника Департаменту освіти і науки Олександра Лончака та профільного заступника Одеської обласної військової адміністрації територіальними громадами регіону", — йдеться у повідомленні Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.
Що перевіряють
Посадовці ОВА вже побували з перевіркою у селі Кремидівка Доброславської громади, де триває будівництво протирадіаційного укриття для місцевого ліцею. Відвідали й об'єкти в Дачненській громаді, де реалізуються проєкти з посилення безпекових заходів.
"Особливу увагу приділяємо саме таким об’єктам, адже йдеться про масштаби, використання публічних коштів і пряму відповідальність засновників за створення безпечного, якісного освітнього середовища для дітей і педагогів", — йдеться у повідомленні очільника освітнього департаменту ОВА Олександра Лончака.
Олександр Лончак також додав, що під час перевірок акцент робиться на дотриманні підрядником графіків виконання робіт.
