Україна
Вибори мера Одеси — Геннадій Труханов піде ще на один термін

Вибори мера Одеси — Геннадій Труханов піде ще на один термін

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 16:40
Геннадій Труханов буде балотуватися у мери Одеси ще раз - яким чином
Міський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Одеси Геннадій Труханов планує балотуватися на пост мера на наступних місцевих виборах. Крім того, політик впевнений у підтримці більшості містян.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов в інтерв'ю Суспільному.

Читайте також:

Плани на вибори

Мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що збирається балотуватися на наступних виборах міського голови. Він також додав, що планує залишатися в місцевій політиці, не виходячи за її рамки, та впевнений у підтримці містян.

"Я дійсно збираюсь балотуватися і буду залишатись в одеській політиці. Інше, зокрема рівень держави мене не цікавить. Я народився в Одесі. Мені здається, що неможливо бути ідеальним для всіх, але я дивлюсь в очі кожному одеситу і можу похвилинно розповісти що я робив, де і коли я був. І коли прильоти я поруч з одеситами. Майже 6 років я не ходив у відпустку, а сьогодні я вважаю що взагалі не маю права йти у відпустку чи на лікарняний",— каже міський голова Геннадій Труханов.

Геннадій Труханов також додав, що готовий й надалі працювати, аби одесити могли давати гідну відсіч ворогу та підтримувати життєдіяльність міста у скрутні часи війни.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про законопроєкт щодо виборів після війни. А також про те, кого одесити хочуть бачити при владі.

Одеса вибори Геннадій Труханов міська рада Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
