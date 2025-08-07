За кого би проголосували одесити - опитування

Люди в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Якби вибори у міськраду провели найближчої неділі, то більшість одеситів проголлосували би за партію "Довіряй ділам" — 33,5%. У той же час більшість містян виступають за обмеження кількості термінів перебування на посаді міських голів.

Про це повідомив Михайло Чаплига, посилаючись на дані опитування Sociopolis.

За яку партію би проголосували

Серед одеситів провели опитування стосовно того, за яку політичну силу вони проголосували би, якщо б вибори у міськраду відбулися наближчої неділі. Містяни зробили вибір наступним чином:

Довіряй ділам — 33,5

Команда Валерія Залужного —7,7

"За Одесу" Юрія Дегаса — 6,7

Європейська солідарність — 3,7

Партія Кирила Буданова — 3,4

Команда Володимира Зеленського — 3,2

Розумна політика — 2,3

Батьківщина — 2,1

Азов — 1,8

Третя штурмова — 1,7

Українська морська партія Сергія Ківалова —1,5

Партія Юрія Бойко — 1,4

"24 серпня" Притули — 1,4

Удар — 0,9

Голос — 0,2

Інша партія — 1,0

Зіпсував би бюлетень — 1,6

Важко відповісти — 15,8

Не брав би участь — 10,1

Опитування щодо виборів. Фото: Михайло Чаплига у соцмережі

Інші результати опитування

Також у містян дізналися, як вони ставляться до законодавчої ініціативи щодо омеження кількості термінів перебування на посаді міських голів. Одесити проголосували наступним чином:

Повністю підтримую — 31, 7

Скоріше підтримую — 23,9

Скоріше не підтримую — 13,4

Повністю не підтримую — 14,0

Важко відповісти — 17,1.

Опитування одеситів. Фото: Михайло Чаплига у соцмережі

Крім того, за результатами опитування виявилося, що 15,7 % респондентів впевнені, що наше місто розвивається в безумовно правильному напрямку. 23,2% — що у неправильному, а 17% — що у безумовно неправильному. 33,4 % — що скоріше за все у правильному. Ще 10,7% опитуваних зізнались, що їм важко відповісти.

У якому напрямку йде Одеса. Фото: Михайло Чаплига у соцмережі

