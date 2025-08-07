Відео
Нова міська рада — кого бачать одесити при владі

Нова міська рада — кого бачать одесити при владі

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 11:28
За кого би проголосували одесити - опитування
Люди в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Якби вибори у міськраду провели найближчої неділі, то більшість одеситів проголлосували би за партію "Довіряй ділам" — 33,5%. У той же час більшість містян виступають за обмеження кількості термінів перебування на посаді міських голів.

Про це повідомив Михайло Чаплига, посилаючись на дані опитування Sociopolis.

Читайте також:

За яку партію би проголосували

Серед одеситів провели опитування стосовно того, за яку політичну силу вони проголосували би, якщо б вибори у міськраду відбулися наближчої неділі. Містяни зробили вибір наступним чином:

  • Довіряй ділам — 33,5
  • Команда Валерія Залужного —7,7
  • "За Одесу" Юрія Дегаса — 6,7
  • Європейська солідарність — 3,7
  • Партія Кирила Буданова — 3,4
  • Команда Володимира Зеленського — 3,2
  • Розумна політика — 2,3
  • Батьківщина — 2,1
  • Азов — 1,8
  • Третя штурмова — 1,7
  • Українська морська партія Сергія Ківалова —1,5
  • Партія Юрія Бойко — 1,4
  • "24 серпня" Притули — 1,4 
  • Удар — 0,9
  • Голос — 0,2
  • Інша партія — 1,0
  • Зіпсував би бюлетень — 1,6
  • Важко відповісти — 15,8
  • Не брав би участь — 10,1
None - фото 1
Опитування щодо виборів. Фото: Михайло Чаплига у соцмережі

Інші результати опитування

Також у містян дізналися, як вони ставляться до законодавчої ініціативи щодо омеження кількості термінів перебування на посаді міських голів. Одесити проголосували наступним чином:

  • Повністю підтримую — 31, 7
  • Скоріше підтримую — 23,9
  • Скоріше не підтримую — 13,4
  • Повністю не підтримую — 14,0
  • Важко відповісти — 17,1.
None - фото 2
Опитування одеситів. Фото: Михайло Чаплига у соцмережі

Крім того, за результатами опитування виявилося, що 15,7 % респондентів впевнені, що наше місто розвивається в безумовно правильному напрямку. 23,2% — що у неправильному, а 17% — що у безумовно неправильному. 33,4 % — що скоріше за все у правильному. Ще 10,7% опитуваних зізнались, що їм важко відповісти.

None - фото 3
У якому напрямку йде Одеса. Фото: Михайло Чаплига у соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у міськраді буде більше посадовців. А також про запобіжний захід для голови однієї з сільрад.

Одеса опитування міська рада Новини Одеси голосування
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
