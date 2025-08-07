Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 7 августа, в Одессе будут проводить ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего тысячи абонентов останутся без электричества до вечера. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

5-6 линии М.Демченко, 30-38,

1 линия Вильямса 43, 19/1,

Садовского, 1-47,

переулок Вильямса, 2-21,

Д.Ковалевского, 72-136,

переулок 1-3й Амундсена, 1-60,

Е.Чикаленко, 17-33,

Максишка, 28-38,

переулок Водный, 1-21,

Березанская, 3/12.

Работы до 17.00.

Центральный РЭС:

Балтиморская, 5-9,

Педагогическая, 52,

Клубничная, 6,

Тенистая, 30-34,

переулок Хрустальный, 2,2б,

переулок Клубничный, 1-23.

Работы до 16.00.

Мельничная, 2,5,

Болгарская, 5-90,

Запорожская, 2-32,

Водопроводная, 1-11,

Степная, 27-50,

Бассейная, 4,

Б.Хмельницкого, 23-66,

переулок Высокий, 1-20,

Афанасьева, 2-34,

пл. Алексеевская, 1,7,9,

переулок 1-3й Бассейный,

Прохоровская, 51-61,

переулок Ватманский, 1-6,

переулок 1-2й Водопроводный,

Болтенка, 17-70,

Мечникова, 63,

Дальницкая, 15,

Балковская, 193,

Головковская, 42-50.

Работы до 17.00.

Вадатурского, 79-131,

Гранатная, 1-16,

Михайленко, 18-51,

Прибика, 7-28,

Столярского, 4г,

переулок Гранатный, 2-8,

Фунтового, 42-54,

переулок Кордонный, 1-35,

переулок Малиновский, 7.

Работы до 20.00.

Северный РЭС:

Альпинистов, 1-24,

Газовая, 1-21,

Каменяров, 3-305,

Симиренко, 1-57,

Республиканская, 7-343,

Хаджибейская дор., 2-523,

переулок 1-3й Нефтяников,

переулок 2-3й Хаджибейский.

Работы до 20.00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.