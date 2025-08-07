Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)

Масштабное отключение света в Одессе — адреса улиц
Сегодня, 7 августа, в Одессе будут проводить ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего тысячи абонентов останутся без электричества до вечера. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Южный РЭС:
- 5-6 линии М.Демченко, 30-38,
- 1 линия Вильямса 43, 19/1,
- Садовского, 1-47,
- переулок Вильямса, 2-21,
- Д.Ковалевского, 72-136,
- переулок 1-3й Амундсена, 1-60,
- Е.Чикаленко, 17-33,
- Максишка, 28-38,
- переулок Водный, 1-21,
- Березанская, 3/12.
Работы до 17.00.
Центральный РЭС:
- Балтиморская, 5-9,
- Педагогическая, 52,
- Клубничная, 6,
- Тенистая, 30-34,
- переулок Хрустальный, 2,2б,
- переулок Клубничный, 1-23.
Работы до 16.00.
- Мельничная, 2,5,
- Болгарская, 5-90,
- Запорожская, 2-32,
- Водопроводная, 1-11,
- Степная, 27-50,
- Бассейная, 4,
- Б.Хмельницкого, 23-66,
- переулок Высокий, 1-20,
- Афанасьева, 2-34,
- пл. Алексеевская, 1,7,9,
- переулок 1-3й Бассейный,
- Прохоровская, 51-61,
- переулок Ватманский, 1-6,
- переулок 1-2й Водопроводный,
- Болтенка, 17-70,
- Мечникова, 63,
- Дальницкая, 15,
- Балковская, 193,
- Головковская, 42-50.
Работы до 17.00.
- Вадатурского, 79-131,
- Гранатная, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Прибика, 7-28,
- Столярского, 4г,
- переулок Гранатный, 2-8,
- Фунтового, 42-54,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Малиновский, 7.
Работы до 20.00.
Северный РЭС:
- Альпинистов, 1-24,
- Газовая, 1-21,
- Каменяров, 3-305,
- Симиренко, 1-57,
- Республиканская, 7-343,
- Хаджибейская дор., 2-523,
- переулок 1-3й Нефтяников,
- переулок 2-3й Хаджибейский.
Работы до 20.00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
