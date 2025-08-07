Відео
Головна Одеса Масштабне відключення світла в Одесі — адреси вулиць

Масштабне відключення світла в Одесі — адреси вулиць

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 10:07
Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 7 серпня, в Одесі проводитимуть ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі абонентів залишаться без електрики до вечора. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Читайте також:

В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • 5-6 лінії М.Демченко, 30-38,
  • 1 лінія Вільямса 43, 19/1,
  • Садовського, 1-47,
  • пров. Вільямса, 2-21,
  • Д.Ковалевського, 72-136,
  • пров. 1-3-й Амундсена, 1-60,
  • Є.Чикаленко, 17-33,
  • Максишка, 28-38,
  • пров. Водний, 1-21,
  • Березанська, 3/12. 

Роботи до 17.00.

Центральний РЕМ:

  • Балтиморська, 5-9,
  • Педагогічна, 52,
  • Полунична, 6,
  • Тіниста, 30-34,
  • пров. Кришталевий, 2,2б,
  • пров. Полуничний, 1-23. 

Роботи до 16.00.

  • Мельницька, 2,5,
  • Болгарська, 5-90,
  • Запорізька, 2-32,
  • Водопровідна, 1-11,
  • Степова, 27-50,
  • Басейна, 4,
  • Б.Хмельницького, 23-66,
  • пров. Високий, 1-20,
  • Афанасьєва, 2-34,
  • пл. Олексіївська, 1,7,9,
  • пров. 1-3-й Басейний,
  • Прохоровська, 51-61,
  • пров. Ватманський, 1-6,
  • пров. 1-2-й Водопровідний,
  • Болтенка, 17-70,
  • Мечникова, 63,
  • Дальницька, 15,
  • Балківська, 193,
  • Головковська, 42-50. 

Роботи до 17.00.

  • Вадатурського, 79-131,
  • Гранатна, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • Прибіка, 7-28,
  • Столярського, 4г,
  • пров. Гранатний, 2-8,
  • Фунтового, 42-54,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Малиновський, 7. 

Роботи до 20.00.

Північний РЕМ:

  • Альпіністів, 1-24,
  • Газова, 1-21,
  • Каменярів, 3-305,
  • Симиренка, 1-57,
  • Республіканська, 7-343,
  • Хаджибейська дор., 2-523,
  • пров. 1-3-й Нафтовиків,
  • пров. 2-3-й Хаджибейський.

Роботи до 20.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
