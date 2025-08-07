Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 7 серпня, в Одесі проводитимуть ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі абонентів залишаться без електрики до вечора. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

5-6 лінії М.Демченко, 30-38,

1 лінія Вільямса 43, 19/1,

Садовського, 1-47,

пров. Вільямса, 2-21,

Д.Ковалевського, 72-136,

пров. 1-3-й Амундсена, 1-60,

Є.Чикаленко, 17-33,

Максишка, 28-38,

пров. Водний, 1-21,

Березанська, 3/12.

Роботи до 17.00.

Центральний РЕМ:

Балтиморська, 5-9,

Педагогічна, 52,

Полунична, 6,

Тіниста, 30-34,

пров. Кришталевий, 2,2б,

пров. Полуничний, 1-23.

Роботи до 16.00.

Мельницька, 2,5,

Болгарська, 5-90,

Запорізька, 2-32,

Водопровідна, 1-11,

Степова, 27-50,

Басейна, 4,

Б.Хмельницького, 23-66,

пров. Високий, 1-20,

Афанасьєва, 2-34,

пл. Олексіївська, 1,7,9,

пров. 1-3-й Басейний,

Прохоровська, 51-61,

пров. Ватманський, 1-6,

пров. 1-2-й Водопровідний,

Болтенка, 17-70,

Мечникова, 63,

Дальницька, 15,

Балківська, 193,

Головковська, 42-50.

Роботи до 17.00.

Вадатурського, 79-131,

Гранатна, 1-16,

Михайленко, 18-51,

Прибіка, 7-28,

Столярського, 4г,

пров. Гранатний, 2-8,

Фунтового, 42-54,

пров. Кордонний, 1-35,

пров. Малиновський, 7.

Роботи до 20.00.

Північний РЕМ:

Альпіністів, 1-24,

Газова, 1-21,

Каменярів, 3-305,

Симиренка, 1-57,

Республіканська, 7-343,

Хаджибейська дор., 2-523,

пров. 1-3-й Нафтовиків,

пров. 2-3-й Хаджибейський.

Роботи до 20.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

