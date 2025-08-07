Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)

Масштабне відключення світла в Одесі — адреси вулиць
Сьогодні, 7 серпня, в Одесі проводитимуть ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі абонентів залишаться без електрики до вечора. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- 5-6 лінії М.Демченко, 30-38,
- 1 лінія Вільямса 43, 19/1,
- Садовського, 1-47,
- пров. Вільямса, 2-21,
- Д.Ковалевського, 72-136,
- пров. 1-3-й Амундсена, 1-60,
- Є.Чикаленко, 17-33,
- Максишка, 28-38,
- пров. Водний, 1-21,
- Березанська, 3/12.
Роботи до 17.00.
Центральний РЕМ:
- Балтиморська, 5-9,
- Педагогічна, 52,
- Полунична, 6,
- Тіниста, 30-34,
- пров. Кришталевий, 2,2б,
- пров. Полуничний, 1-23.
Роботи до 16.00.
- Мельницька, 2,5,
- Болгарська, 5-90,
- Запорізька, 2-32,
- Водопровідна, 1-11,
- Степова, 27-50,
- Басейна, 4,
- Б.Хмельницького, 23-66,
- пров. Високий, 1-20,
- Афанасьєва, 2-34,
- пл. Олексіївська, 1,7,9,
- пров. 1-3-й Басейний,
- Прохоровська, 51-61,
- пров. Ватманський, 1-6,
- пров. 1-2-й Водопровідний,
- Болтенка, 17-70,
- Мечникова, 63,
- Дальницька, 15,
- Балківська, 193,
- Головковська, 42-50.
Роботи до 17.00.
- Вадатурського, 79-131,
- Гранатна, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Прибіка, 7-28,
- Столярського, 4г,
- пров. Гранатний, 2-8,
- Фунтового, 42-54,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Малиновський, 7.
Роботи до 20.00.
Північний РЕМ:
- Альпіністів, 1-24,
- Газова, 1-21,
- Каменярів, 3-305,
- Симиренка, 1-57,
- Республіканська, 7-343,
- Хаджибейська дор., 2-523,
- пров. 1-3-й Нафтовиків,
- пров. 2-3-й Хаджибейський.
Роботи до 20.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
