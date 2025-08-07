За кого бы проголосовали одесситы - опрос

Люди в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Если бы выборы в горсовет провели в ближайшее воскресенье, то большинство одесситов проголосовали бы за партию "Доверяй делам" — 33,5%. В то же время большинство горожан выступают за ограничение количества сроков пребывания в должности городских голов.

Об этом сообщил Михаил Чаплыга, ссылаясь на данные опроса Sociopolis.

Реклама

Читайте также:

За какую партию бы проголосовали

Среди одесситов провели опрос относительно того, за какую политическую силу они проголосовали бы, если бы выборы в горсовет состоялись в ближайшее воскресенье. Горожане сделали выбор следующим образом:

Доверяй делам — 33,5

Команда Валерия Залужного — 7,7

"За Одессу" Юрия Дегаса — 6,7

Европейская солидарность — 3,7

Партия Кирилла Буданова — 3,4

Команда Владимира Зеленского — 3,2

Умная политика — 2,3

Батькивщина — 2,1

Азов — 1,8

Третья штурмовая — 1,7

Украинская морская партия Сергея Кивалова — 1,5

Партия Юрия Бойко — 1,4

"24 августа" Притулы — 1,4

Удар — 0,9

Голос — 0,2

Другая партия — 1,0

Испортил бы бюллетень — 1,6

Затрудняюсь ответить — 15,8

Не принимал бы участие —10,1

Опрос относительно выборов. Фото: Михаил Чаплыга в соцсети

Другие результаты опроса

Также у горожан узнали, как они относятся к законодательной инициативе по ограничению количества сроков пребывания в должности городских голов. Одесситы проголосовали следующим образом:

Полностью поддерживаю — 31, 7

Скорее поддерживаю — 23,9

Скорее не поддерживаю — 13,4

Полностью не поддерживаю — 14,0

Затрудняюсь ответить — 17,1.

Опрос одесситов. Фото: Михаил Чаплыга в соцсети

Кроме того, по результатам опроса оказалось, что 15,7% респондентов уверены, что наш город развивается в безусловно правильном направлении. 23,2% — что в неправильном, а 17% — что в безусловно неправильном. 33,4% — что скорее всего в правильном. Еще 10,7% опрошенных признались, что им трудно ответить.

В каком направлении идет Одесса. Фото: Михаил Чаплыга в соцсети

Напомним, недавно мы писали о том, что в горсовете будет больше чиновников. А также о мере пресечения для главы одного из сельсоветов.