За кого бы проголосовали одесситы - опрос

Новый городской совет — кого видят одесситы у власти
Если бы выборы в горсовет провели в ближайшее воскресенье, то большинство одесситов проголосовали бы за партию "Доверяй делам" — 33,5%. В то же время большинство горожан выступают за ограничение количества сроков пребывания в должности городских голов.
Об этом сообщил Михаил Чаплыга, ссылаясь на данные опроса Sociopolis.
За какую партию бы проголосовали
Среди одесситов провели опрос относительно того, за какую политическую силу они проголосовали бы, если бы выборы в горсовет состоялись в ближайшее воскресенье. Горожане сделали выбор следующим образом:
- Доверяй делам — 33,5
- Команда Валерия Залужного — 7,7
- "За Одессу" Юрия Дегаса — 6,7
- Европейская солидарность — 3,7
- Партия Кирилла Буданова — 3,4
- Команда Владимира Зеленского — 3,2
- Умная политика — 2,3
- Батькивщина — 2,1
- Азов — 1,8
- Третья штурмовая — 1,7
- Украинская морская партия Сергея Кивалова — 1,5
- Партия Юрия Бойко — 1,4
- "24 августа" Притулы — 1,4
- Удар — 0,9
- Голос — 0,2
- Другая партия — 1,0
- Испортил бы бюллетень — 1,6
- Затрудняюсь ответить — 15,8
- Не принимал бы участие —10,1
Другие результаты опроса
Также у горожан узнали, как они относятся к законодательной инициативе по ограничению количества сроков пребывания в должности городских голов. Одесситы проголосовали следующим образом:
- Полностью поддерживаю — 31, 7
- Скорее поддерживаю — 23,9
- Скорее не поддерживаю — 13,4
- Полностью не поддерживаю — 14,0
- Затрудняюсь ответить — 17,1.
Кроме того, по результатам опроса оказалось, что 15,7% респондентов уверены, что наш город развивается в безусловно правильном направлении. 23,2% — что в неправильном, а 17% — что в безусловно неправильном. 33,4% — что скорее всего в правильном. Еще 10,7% опрошенных признались, что им трудно ответить.
