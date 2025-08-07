Видео
Новый городской совет — кого видят одесситы у власти

Новый городской совет — кого видят одесситы у власти

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 11:28
За кого бы проголосовали одесситы - опрос
Люди в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Если бы выборы в горсовет провели в ближайшее воскресенье, то большинство одесситов проголосовали бы за партию "Доверяй делам" — 33,5%. В то же время большинство горожан выступают за ограничение количества сроков пребывания в должности городских голов.

Об этом сообщил Михаил Чаплыга, ссылаясь на данные опроса Sociopolis.

Читайте также:

За какую партию бы проголосовали

Среди одесситов провели опрос относительно того, за какую политическую силу они проголосовали бы, если бы выборы в горсовет состоялись в ближайшее воскресенье. Горожане сделали выбор следующим образом:

  • Доверяй делам — 33,5
  • Команда Валерия Залужного — 7,7
  • "За Одессу" Юрия Дегаса — 6,7
  • Европейская солидарность — 3,7
  • Партия Кирилла Буданова — 3,4
  • Команда Владимира Зеленского — 3,2
  • Умная политика — 2,3
  • Батькивщина — 2,1
  • Азов — 1,8
  • Третья штурмовая — 1,7
  • Украинская морская партия Сергея Кивалова — 1,5
  • Партия Юрия Бойко — 1,4
  • "24 августа" Притулы — 1,4
  • Удар — 0,9
  • Голос — 0,2
  • Другая партия — 1,0
  • Испортил бы бюллетень — 1,6
  • Затрудняюсь ответить — 15,8
  • Не принимал бы участие —10,1
None - фото 1
Опрос относительно выборов. Фото: Михаил Чаплыга в соцсети

Другие результаты опроса

Также у горожан узнали, как они относятся к законодательной инициативе по ограничению количества сроков пребывания в должности городских голов. Одесситы проголосовали следующим образом:

  • Полностью поддерживаю — 31, 7
  • Скорее поддерживаю — 23,9
  • Скорее не поддерживаю — 13,4
  • Полностью не поддерживаю — 14,0
  • Затрудняюсь ответить — 17,1.
None - фото 2
Опрос одесситов. Фото: Михаил Чаплыга в соцсети

Кроме того, по результатам опроса оказалось, что 15,7% респондентов уверены, что наш город развивается в безусловно правильном направлении. 23,2% — что в неправильном, а 17% — что в безусловно неправильном. 33,4% — что скорее всего в правильном. Еще 10,7% опрошенных признались, что им трудно ответить.

None - фото 3
В каком направлении идет Одесса. Фото: Михаил Чаплыга в соцсети

Напомним, недавно мы писали о том, что в горсовете будет больше чиновников. А также о мере пресечения для главы одного из сельсоветов.

Одесса опрос городской совет Новости Одессы голосование
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
