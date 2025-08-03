Одесский горсовет увеличил количество чиновников в 2025 году

В одесской мэрии снова станет больше чиновников — на сколько
С середины августа штат горсовета и его структур официально расширится. Количество чиновников возрастет до 2268 человек, хотя еще в прошлом году их было меньше. Новые ставки добавляют как в департаменты, так и в районные администрации.
Об этом говорится в распоряжении главы города Одессы Геннадия Труханова, опубликованном на сайте города.
В Одессе станет больше чиновников
Согласно новому распоряжению городского головы, количество работников горсовета и его исполнительных органов увеличат на 11 человек — с 2257 до 2268.
Для сравнения, в 2024 году в структурах работало 2092 человека, а еще в 2017-м — только 1728. Изменения вступят в силу с 15 августа 2025 года.
Где появятся новые должности
Новые должности появятся в таких подразделениях:
- Департамент международного сотрудничества, культуры и маркетинга — с 54 до 58 работников;
- Управление инженерной защиты территории города и развития побережья — с 13 до 17;
- Киевская райадминистрация — с 64 до 66;
- Пересыпская райадминистрация — с 65 до 66.
Также сокращается количество резервных штатных единиц — с 43 до 32. То есть часть резерва просто конвертируется в новые должности.
Согласно распоряжению, все руководители подразделений должны обновить свои штатные расписания и согласовать их с кадровым отделом и департаментом финансов.
Выполнение распоряжения будет контролировать заместитель городского головы Валерий Силин.
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