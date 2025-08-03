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Главная Одесса В одесской мэрии снова станет больше чиновников — на сколько

В одесской мэрии снова станет больше чиновников — на сколько

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 15:45
Одесский горсовет увеличил количество чиновников в 2025 году
Здание Одесского городского совета. Фото иллюстративное: ОГС

С середины августа штат горсовета и его структур официально расширится. Количество чиновников возрастет до 2268 человек, хотя еще в прошлом году их было меньше. Новые ставки добавляют как в департаменты, так и в районные администрации.

Об этом говорится в распоряжении главы города Одессы Геннадия Труханова, опубликованном на сайте города.

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Согласно новому распоряжению городского головы, количество работников горсовета и его исполнительных органов увеличат на 11 человек — с 2257 до 2268.

Для сравнения, в 2024 году в структурах работало 2092 человека, а еще в 2017-м — только 1728. Изменения вступят в силу с 15 августа 2025 года.

Где появятся новые должности

Новые должности появятся в таких подразделениях:

  • Департамент международного сотрудничества, культуры и маркетинга — с 54 до 58 работников;
  • Управление инженерной защиты территории города и развития побережья — с 13 до 17;
  • Киевская райадминистрация — с 64 до 66;
  • Пересыпская райадминистрация — с 65 до 66.

Также сокращается количество резервных штатных единиц — с 43 до 32. То есть часть резерва просто конвертируется в новые должности.

Согласно распоряжению, все руководители подразделений должны обновить свои штатные расписания и согласовать их с кадровым отделом и департаментом финансов.

Выполнение распоряжения будет контролировать заместитель городского головы Валерий Силин.

Напомним, мы сообщали, какие доплаты получают помощники мэра Одессы. Также писали об одесском депутате-беглеце, которого задержали возле Афона.

Одесса чиновники Одесская область Новости Одессы должность департамент
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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