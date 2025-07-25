Олександр Матвєєв підозрюється у розкраданні майна Одеси

Одеська міська рада. Фото: ОМР

Депутата Одеської міськради Олександра Матвєєва, який втік з України після корупційного скандалу, затримали в Греції. Його підозрюють у махінаціях з комунальною нерухомістю на десятки мільйонів. В Україні на нього чекає екстрадиція, а разом із нею — ймовірні свідчення проти впливових соратників мера Геннадія Труханова.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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Депутат Одеської міської ради Олександр Матвєєв. Фото: ОМР

Майнові схеми одеського депутата

Олександра Матвєєва підозрюють в організації схеми, через яку з комунальної власності Одеси зникли об'єкти на десятки мільйонів гривень. Йдеться про нерухомість, яку оформлювали через підконтрольні організації ГО "Добрі справи" та фірму "32". Спочатку вони брали приміщення в оренду, а згодом викуповували їх за підробленими документами, без аукціонів і за заниженими цінами. Це дозволяв прогалини у законодавстві.

Один із прикладів — будівля на вулиці Рішельєвській, 11. У матеріалах слідства згадуються приміщення на кількох поверхах загальною площею понад 2 тисячі квадратних метрів. Сьогодні там одна кімната у 30 квадратів коштує близько 20 тисяч доларів. Ще один об’єкт — будівля на дачі Ковалевського, яка "перетворилася" на житловий комплекс Club Marine-2.

Початкові збитки оцінювали у 11 мільйонів гривень, однак згодом сума зросла. Під час обшуків детективи знайшли у Матвєєва записник із позначками, який може свідчити про системність схеми.

Матвєєв втік з України

Після початку розслідування депутат виїхав з України. Ймовірно, певний час проживав в Іспанії, а активи його сім’ї за 2021–2023 роки сягнули близько 60 мільйонів гривень. Попри втечу, він подав декларацію та використав депутатські фонди. ЗМІ припускають, що така активність може свідчити про плани повернутися. Проте тепер — лише під конвоєм.

Матвєєв може піти на угоду зі слідством

За даними ЗМІ ключовою фігурою у справі також вважають начальника департаменту комунальної власності Олександра Ахмерова — давнього соратника мера Одеси Геннадія Труханова. Джерела не виключають, що Матвєєв може піти на угоду зі слідством і надати покази проти оточення міського голови. ЗМІ пишуть, що правоохоронні органи вже отримали сигнал "працювати" по всій ланці — від підписантів документів до кураторів.

Хто такий Олександр Матвєєв: довідка

З 2015 року депутат Одеської міської ради 7 скликання від Політичної партії "Довіряй ділам". Член постійної комісії з питань комунальної власності. З 2012 року і по сьогодні керівник ПП "Мебельний дім "Арка". У 2010-2015 роках — депутат Одеської міської ради шостого скликання за списком Партії регіонів. Голова правління ВАТ "Іподром" та президент благодійного фонду "Регіон". З травня 2024 року знаходиться поза межами країни.

Нагадаємо, на Одещині секретарка суду "загубила" три мільйони в декларації. Також ми писали, що колишня депутатка Верховної Ради Ірина Кормишкіна занизила в декларації в десятки разів коштовний Mercedes-Maybach S580.